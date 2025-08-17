看準各界應用潛力 台續公司要做台灣無人機教育「催化劑」

無人機的應用領域在俄烏戰爭後從民間走入軍事，國軍也抓緊這股潮流，加緊建構不對稱戰力，但飛手訓能緩不濟急的情況下，民間訓練團隊便成為國軍合作的重要夥伴，台續即在其中扮演了關鍵角色。（記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／基隆報導〕無人機的作戰趨勢在烏俄戰爭後放大、更擴散全球，不只歐、美主流國家跟進，我國也在解放軍威脅的驅使下逐步導入，讓無人載具的應用不侷限民間，更跨入國防，成為部隊的「眼」與「矛」；隨著國軍採購軍規、商規無人機，飛手培訓的需求也不斷看漲，但在體制內訓能的緩不濟急下，台續團隊選擇支持國軍，更計畫在全台深耕無人機基礎教育。

3年前，剛成立的台續公司發現無人機的運用潛力，因而成立訓練團隊，在新興領域累積教學能量；不過，這間插旗雨都基隆的新勢力，並未選擇挖角現成教官，而是從頭培訓自有師資，建立起口碑；在現有的教官陣容中，除了自學的興趣玩家，也不乏有三軍退役人士在列，回流投入無人機訓練，數年下來，這股訓練能量不只進入民間，更提供國軍一條新的培訓路徑。

台續團隊專注無人機教育訓練，同時具備無人機維修、組裝等後勤技術服務，並多次支援地方政府救災、勘災任務，持續推廣無人機實務應用。圖為無人機教官指導學員進行模擬器練習。（記者陳治程攝）

台續表示，該公司專注無人機教育訓練，同時具備無人機維修、組裝等技術服務，透過合作國內航太複合材料商合作，運用3D列印技術產製各式零組件，建立訓練機後勤能量，也發展教育用無人機，為紮根無人機教育鋪路。



此外，台續也支援過地方政府救災、勘災任務，如潮境公園土石坍塌空照，協建基隆市義消無人機隊，並協續消防隊無人機飛手，透過各界及軍退的無人機教官持續培養學員，讓他們學習操作更順利，甚至考取民航局證照，成為合格飛手。

團隊透露，順應國軍加速建構無人機部隊，新式訓練等需求，未來也將持續協助飛手協訓規模，甚至是進一步支援後備部隊的教育召集，讓訓練條件能跟得上現代戰場。

插旗基隆的台續無人機教育團隊，三年前從0開始培育無人機教官，來自民間、軍退的好手從這裡出發，在全台各地持續紮根無人機操作訓練。（記者劉宇捷攝）

談及未來規劃，該團隊強調，雖然他們同時也有提供如ESG、數位平台設計等服務，但更大的心力還是會放在無人機基層訓練，希望能藉由培訓的正向循環，進一步開發無人機訓練教材，讓無人機走向基層學校，成為無人機教育訓練的「催化劑」。

