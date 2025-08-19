自由電子報
軍情動態

美國印尼聯合軍演本週登場 南韓陸戰隊首度參加

2025/08/19 14:22

南韓海軍陸軍隊將首次參加代號超級嘉魯達之盾的美國、印尼年度聯合軍事演習。圖為美韓海軍陸戰隊今年2月軍演畫面。（歐新社資料照）南韓海軍陸軍隊將首次參加代號超級嘉魯達之盾的美國、印尼年度聯合軍事演習。圖為美韓海軍陸戰隊今年2月軍演畫面。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍陸軍隊19日證實，將首次參加代號「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）的美國、印尼年度聯合軍事演習。

《韓聯社》報導，本次演習將自本月23日至下月7日在印尼雅加達等地舉行，來自14個國家、逾5000名官兵參加，包括南韓、美國、印尼、荷蘭等國海軍陸戰隊，及新加坡、澳洲、加拿大等國陸軍。

報導稱，南韓海軍陸戰隊將派出包括特種偵察兵在內約20人，參加小分隊作戰技能訓練、特種作戰訓練和兩棲登陸訓練等科目。

超級加魯達之盾始於2007年，旨在提升美國、印尼海軍陸戰隊的叢林作戰能力，如今已發展成為大規模多國聯合軍演，目標是強化在亞太地區的聯合戰力。

