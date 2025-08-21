紐西蘭新增478億軍費 將採購5架美國MH-60R直升機等軍備

紐西蘭將向美國採購5架MH-60R海鷹直升機。圖為澳洲的MH-60R直升機。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕紐西蘭政府高階官員今（21）日宣布，新增27億紐西蘭元（約台幣478.6億元）軍費開支，其中主是向美國購買5架MH-60R「海鷹」直升機以替換老舊飛機。

紐西蘭新增27億紐西蘭元軍費開支，支出包括向美國購買直升機以替換老舊飛機。圖為紐西蘭總理盧克森。（路透）

根據美聯社報導，紐西蘭政府官員公布計畫時強調，全球緊張局勢迅速加劇，安全環境不斷惡化，紐西蘭軍費開支在「五眼聯盟」中一直落後於美國、英國、加拿大、澳洲等4國。

紐西蘭增加預算舉動，反映出該國競爭方式的轉變。購買軍用直升機是紐西蘭政府計畫中宣布的首項採購項目。該計畫於4月公佈，旨在將未來10年國防開支增加1倍，從佔GDP的1%增加到2%。

該計畫包括購買5架MH-60R「海鷹」直升機以替換現有的海上機隊，以及2架空中巴士A321XLR飛機。紐西蘭官員表示，直升機採購支出超過20億紐西蘭元（約台幣354.4億元）。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，政府將迅速行動，直接透過美國對外軍售計畫採購直升機，而不是透過更廣泛的招標。她補充，購買直升機需要幾年時間，因為購買新直升機意味著紐西蘭需要「排隊等候」。

值得注意的是，本月紐西蘭和澳洲承諾加強軍事聯繫，因為2國日益面臨大國競爭，尤其是中國在南太平洋影響力的崛起。該地區一度被西方國家忽視，但近年來隨著中國爭奪太平洋地區領導人影響力意圖愈發明顯，西方國家態度也急劇轉變。

