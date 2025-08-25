中國滾裝貨輪對我有威脅？ 林超倫、林傳凱：商航之名行演習之實

中國滾裝貨輪「渤海恆達號」2021年啟用，船長189.9公尺、排水量2萬5千噸，具備3層3公尺寬的車輛、貨物載運空間，是亞洲同類船中最大。（中國交通運輸部直屬船級社官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍演習、灰色地帶襲擾等未曾間斷，透過演練由演轉戰、發展多元兩棲作戰方式，加強侵台能力，且不只軍事船舶，民間滾裝貨輪也被外界質疑，可能在戰時支援登陸任務，協助下卸兩棲載具搶灘。我國國防院學者林傳凱與外稿作者林超倫也認為，這些兼有軍用意涵商業船隻，在「軍民融合」戰略下，能夠迅速轉為軍事運輸工具，支援解放軍的軍事行動。

（原文「中國滾裝貨輪的潛在威脅與應對——以『渤海恆達』為例」，由外稿作者林超倫、網路安全與決策推演研究所委任副研究員林傳凱合撰，並由本報獲國防院授權全文刊載）

今（2025）年8月初，」的中國滾裝貨輪自渤海灣啟航南下，並於8月19日靠泊於泉州灣。單一類型船舶活動，以民用目的為主，但是此次該船南下，約同一時段伴隨另外6艘類似船舶一同南下。就其集體行動來看，其目的可能超越單純的商業航運，而是一次潛在的軍事演習。

中國的滾裝貨輪（Roll-on/roll-off，簡稱RO-RO），是一種可讓車輛直接駛入和駛出船艙的運輸船舶，其高效的裝卸能力使其在商業運輸中扮演重要角色，特別是在汽車出口方面。然而，這些看似民用的船隻，在中國「軍民融合」戰略下，被賦予了另一層軍事意涵。它們依據國防標準建造，平時由民營企業經營，但在戰時可迅速轉化為軍事運輸工具，支援解放軍的軍事行動，無需大幅改裝。

中國的滾裝貨輪（Roll-on/roll-off, RO-RO）。（彭博資料照）

中國滾裝貨輪問題

中國滾裝貨輪對我國構成多方面潛在威脅，主要在其「軍民融合」的戰略定位和龐大的運輸潛力：

一、「海上橋樑」戰略作用：滾裝貨輪是中國「民用戰略投送支援艦隊」的一部分。對台潛在軍事行動中，它們可作為連接中國大陸與台灣的「海上橋樑」，用以彌補解放軍正規兩棲運輸能力的不足。在灘頭堡建立或港口被佔領後，這些船隻可用於運送後續部隊和補給物資，維持在台作戰部隊的後方支援。

二、「木馬屠城」潛在風險：有學者指出，中國的汽車渡輪在兩岸直航時可合法進入台灣港口。如把關不嚴格，可能讓裝甲車等軍用車輛卸載，被視為現代版的「木馬屠城」，對我國安全構成威脅。

三、模糊軍事活動，製造預警問題：解放軍利用滾裝貨輪來進行部隊部署，可以刻意模糊軍事活動，為外界觀察者製造「預警」的困難。

四、龐大的運輸潛力：滾裝貨輪具備「運載量大、航程遠及隱密性佳」等特性，能夠搭載大量軍事人員和裝甲車輛。一旦中共奪取台灣港口，它們能迅速提供後勤補給支援，大幅增加解放軍的戰力。

五、提升軍事經驗與協同能力：2023年觀察到滾裝貨輪首次支援軍事活動，並出現「激增運輸事件」（短期內大量民用船隻協同行動）和跨戰區協調的增加。表示解放軍正在積極提升其民用船隊的軍事經驗和在不同地理區域協調後勤行動的能力。

過往參與軍民演習紀錄

圖為我國海軍的中和級戰車登陸艦「中平號」（LST-233），2017年初在南部海域實施兩棲作戰訓練，從艦艉下卸輛AAV7兩棲突擊車。（歐新社資料照）

解放軍頻繁利用滾裝貨輪進行軍事演習，展現「軍民融合」的戰略意圖。以下是2023年觀察到的部分活動，其中涉及多艘滾裝貨輪及甲板貨船的協同行動，部分船隻甚至在台灣海峽周邊進行演練：

一、激增運輸事件：2023年首次觀察到「激增運輸事件」，即在短時間內集中動員相對大量（6至15艘）民用船隻進行協同行動。例如，2023年7月22日至24日的首次激增運輸事件，涉及14艘船隻，據估計三天內單程運送了多達1,000輛軍用車輛和2,000名人員。這可能模擬了未來跨海行動中，首批後續部隊和初步後勤支援的快速投送模式。

二、跨戰區協調能力的提升：2023年的演習增加了跨戰區協調，包括不同戰區之間同步進行的民用海事與軍事活動。

三、岸外登陸訓練：滾裝渡輪，如「普陀島」，在2023年3月進行了為期九天的登陸訓練，期間沒有靠港，反應了解放軍可能使用滾裝渡輪進行兩棲作戰。

四、與解放軍海軍兩棲部隊整合：在2023年5月中旬，「渤海寶珠」協同解放軍裝卸兩棲裝甲或突擊艇的演練。

五、浮動棧橋系統的應用：2023年首次在海南島觀察，解放軍改進其浮動棧橋，將非兩棲的輪式和履帶式車輛直接從滾裝船卸載到灘頭。

六、民用船隊軍事經驗的提升：2023年的演習表明，許多參與的民用船隻及其船員此前並未支援過軍事活動，這顯示解放軍正在積極擴大其民用船隊的軍事經驗。

以「渤海恆達」為例

「渤海恆達」（BO HAI HENG DA）號滾裝貨輪是中國「軍民融合」戰略下的代表性船隻，其動態對台灣的潛在威脅具有重要啟示：

一、國防標準建造：「渤海恆達」乃是依據中國國防標準建造，使其在戰時能夠迅速轉化為軍事運輸工具，無需大幅改裝。

二、參與解放軍軍事演習

（一）「渤海恆達」在2023年多次參與解放軍的民用與軍事活動。

（二）2023年9月24日至26日舉行的大型兩棲登陸演習中，它是「北方編隊」中的一艘滾裝渡輪。

（三）演習期間，該船於9月24日停泊在廈門以南的錨地（靠近台灣的福建省）。

（四）9月25日，它在古雷半島（福建省）東部與其他滾裝渡輪會合，可能在此處進行兩棲裝甲部隊的海上裝載。

（五）9月26日，該船在大埕灣進行了兩棲部隊的海上卸載活動，大埕灣也是台灣海峽附近的兩棲訓練區。演習結束後，它前往廣澳，可能卸載了從廈門裝載的非兩棲部隊。

「渤海恆達」近期動態（2025年8月20日）：

根據當日上午的航跡圖顯示，「渤海恆達」短暫靠泊於泉州灣，隨後離港於外海與其他6艘滾裝貨輪錨泊。

一、軍事演習：其位置與過往演習區域高度重疊，可能等待其他6艘滾裝貨輪執行新的演習任務，值得關注。

二、航線與戰術驗證：解放軍可能利用這些滾裝貨輪驗證橫渡台灣海峽的航線與時間，為潛在軍事行動蒐集情報。

三、此次「渤海恆達」的行動與其在「軍民融合」戰略下的角色高度吻合，是潛在威脅的實際體現。

後續注意事項

應對中國滾裝貨輪的軍事化與常態化運作趨勢，我國已部署完善的預警與共同圖像監控能力，當然可以妥善運用並有專人對於這些過往參與相關中國軍事演習事件的民用船舶，進行有系統的監控。相關經驗除了可作爲預警情資（此類資訊不易察覺），亦可作為中共各項行動之應處方案研擬與參考。

中國7艘滾裝貨輪之一的「普陀島」（PU TUO DAO），在2025年8月20日之位置。（取自國防安全研究院官網）

