川普欲以二戰「戰爭部」取代國防部 要求不只防守還要進攻

美國總統川普昨日在與南韓總統李在明會面時，宣稱要美國「國防部」改為「戰爭部」，恢復二戰時期的光榮。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼美國總統川普近期嫌棄AI一詞，建議更名為GI（Genius Intelligence）後，25日他再語出驚人，指出未來會將美國國防部更名為「戰爭部」（Department of War），他說二戰時該部門就已叫戰爭部，且他認為美軍不應只顧防守，也要進攻。

美媒《Politico》報導，川普昨日在與南韓總統李在明會面後的記者會表示，他的政府未來可能將美國國防部的名稱恢復至二戰時期的「戰爭部」。他說，他與發誓恢復「戰士精神」的國防部長赫格塞斯都多次對當初「戰爭部」更名為「國防部」，表示遺憾。

川普補充，美國國防部在一戰和二戰時都叫做戰爭部，「防禦只是其中一部分。我想我們應該會改名，大家都喜歡。它還叫做戰爭部時，我們可是創造了不可思議的勝利史。我不想要只有防守，我們也想進攻。」

報導指出，戰爭部於1947年在杜魯門任內改名為國防部，將戰爭部下的軍隊拆分為陸軍及空軍兩軍種，並把海軍納入國防部指揮，意圖是加強政府對各軍種的管控。

不過，鑒於國防部的建立是國會通過的，因此更名也同樣需要國會同意。

赫格塞斯今年3月曾在社群媒體X平台進行網路調查，問美國網友喜歡叫做「國防部」還是「戰爭部」，結果有高達54.3%的投票者選擇「戰爭部」，而僅有略少的45.7%選「國防部」。

川普甫上任時，曾拋出要奪取格陵蘭和巴拿馬的口號，甚至讓五角大廈實際制定入侵計畫，而赫格塞斯當時並未否認；足以見得他們對於戰鬥意識的默認。

