空軍維保、採購費大增42％ 幻象2000零附件採購爆增434％

攸關空軍維保、採購的「軍事裝備及設施」與「軍事裝備設施養護費」費用，明年將創下625億餘元新高，比今年的437億餘元大增42％。圖為空軍幻象戰機。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國解放軍近年來頻派軍機越過台海中線，國防部115年度預算書顯示，攸關空軍維保、採購的「軍事裝備及設施」與「軍事裝備設施養護費」費用，明年將創下625億餘元新高，比今年的437億餘元大增42％。

中國解放軍自2016年10月起以遠海長訓為由，派軍機繞行我國外圍空域、進入我防空識別區後，我空防壓力倍增，而當年蔡英文總統的該年預算書，兩項預算合計僅為187億餘元。

根據115年度國防部預算書內容，明年度兩項預算成長主要集中在「軍事裝備及設施」部分，明年度空軍機編列405億2783萬9千元，較今年度237億127萬4千元增加70.9%之多。其中主要增加部分在於幻象2000型戰機，今年度裝備零附件採購所需軍事裝備及設施為18億4556萬6千元，明年度則編列80億1127萬5千元，大增4.3餘倍。

在「軍事裝備設施養護費」方面，明年度則編列220億942萬2千元，較今年度200億4484萬元微幅增加9.8%。

總計兩項預算，空軍明年度編列625億3725萬1千元，較今年度437億4611萬4千元增加42.9%，增幅相當驚人。不過，此次增加部分，主要在裝備零附件採購，雖然幻象2000維保費較高，但此次預算大增4.3倍，足見台法關係已有改善，法國可說是對台大開綠燈。

只是弔詭之處，在於原預計預算的增加，可能來自於國軍接收美製F-16V戰機、F-16機隊規模擴大等，國軍將陸續接收66架美製F-16V戰機。不過，該型戰機預算在115年度「軍事裝備及設施」部分，反而較今年度的49億6513萬4千元下降21億8191萬4千元，等於腰斬；「軍事裝備設施養護費」也較今年度的18億5517萬3千元下降1億6200萬3千元。而上次美製F-16V的出廠消息已是3月底，距今已近半年。

