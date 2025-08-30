被抓去西伯利亞勞改的台籍日本兵 《冰封的記憶》揭台蘇歷史秘辛

二戰末期，有不少「台籍日本兵」被派往北朝鮮、滿州等地，其中至少約有21人在投降後，以日本戰俘的身分被蘇聯秘密送往西伯利亞，在冰天雪地下從事勞改。（資料照／楊孟哲先生提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕二次大戰期間有不少台灣人加入日本軍隊，成為「台籍日本兵」，而鮮少人知的是，有些台灣兵因為戰爭末期的任務規劃，轉被派往北朝鮮、滿州等地，其中至少約有21人在投降後，以日本戰俘的身分被蘇聯秘密送往西伯利亞，在冰天雪地下從事勞改，有些人死亡有些人輾轉回到台灣，但卻因「染紅」而被秘密監控，成為戰爭的另類受害者。

1945年8月15日，日本宣布無條件投降，約60萬名駐紮在滿州、北朝鮮等地的日軍，被蘇聯軍隊解除武裝後祕密送往蘇聯戰俘營，史稱西伯利亞戰俘。這批戰俘遭受嚴厲監控，被迫在冰天雪地下，從事鋪設鐵路、伐木、採礦、挖水道等刻苦勞動；經過年數不等的拘留，最終約47萬人得以返回日本，卻也有約6萬人客死異鄉。

然而，目前已知至少有19名至21名來自台灣的「台籍日本兵」被蘇聯抓去勞改，並接受共產思想教育，但在蘇聯官方及日本的遣返的數字資料上，卻並未提及任何有關台灣的資訊。

2018年，倖存者之一的賴興煬前往西伯利亞「重回勞改營」。圖為他展示當時日本海軍的裝束。（資料照）

一如日前的台劇《聽海湧》所描述的情節一般，這些臺籍日本兵是微不足道的小卒仔，自願入伍或被日本徵調、受訓，成為日軍的一員，其中更有不少不具軍階的「軍屬、軍夫」，為日軍作戰，然後隨著日軍戰敗，卻淪為戰俘。

而在蘇聯勞改的戰俘，又面對了新的問題，不只氣候嚴酷 ，即使好不容易倖存返鄉，卻發現自己身上有撕不掉的「紅色」標籤，成為被國民政府考管的可疑分子，是一群被時代噤聲的歸來者。

至今，確切有多少台灣人被抓去西伯利亞勞改，數量仍不明，但從目前的研究資料，得查出約21人的身分，他們的故事仍鮮少人知，而他們的苦難仍是被冰封的記憶。紀錄片工作者許明淳透過查找各種史料，並親自訪談目前唯一倖存者的吳正男先生及其家人，再囊括先前5名倖存者的訪談紀錄，綜合轉寫成《冰封的記憶》一書；同時，同名紀錄片也將於今年12月上映。

紀錄片工作者許明淳透過查找各種史料，並親自訪談目前唯一倖存者的吳正男先生及其家人，再囊括先前5名倖存者的訪談紀錄，綜合轉寫成《冰封的記憶》一書。（前衛出版授權提供）

據書中顯示，這些台籍日本兵在入伍前，有的已移居日本、滿州，他們在遣返後則多回歸台灣及日本定居。至於他們為何不是在南洋作戰，而是轉展來到滿州、朝鮮，書中則分析認為由於美軍對日本密集轟炸，使得日本難以在本土重建大量折損的航空戰力，滿洲因此成為培養航空兵力的重要地區，加上日軍將開始進行本土防衛，需要大量將重要資源運回，歐戰的結束，也讓蘇聯對日參戰成定局，日軍將不少原駐在台灣的兵力，調往朝鮮及滿州支援，直到終戰。

軍武書摘》冰封的記憶：尋找西伯利亞戰俘營的臺籍日本兵

