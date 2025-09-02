海軍布雷任務卻是由陸軍海龍艇戒護 原來是「這個單位」下達指示

海軍快速布雷艇在國軍2024年春節加強戰備操演，並投放訓練用萬象二型繫留雷（艇後橘色形體者）。海軍預計2026年底再接收6艘同型艇，擴充同急艇達10艘規模。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍現有4艘快速布雷艇，新一批6艘快速布雷艇將在2026年底前將完工交付海軍，海軍也在各個重要航道及港口外進行布雷演練，但是在海軍日前發佈的漢光演習成果影片中，赫然發現在海軍快速布雷艇出海執行任務時，卻是由陸軍的海龍快艇擔任布雷戒護的角色，而非陸戰隊來執行。

「海龍蛙兵」是陸軍航特部兩棲偵察營的別稱，是具備三棲作戰能力的精銳部隊，也可執行反恐、爆破、狙擊、滲透、海上巡邏與搜救等多項任務。在兩岸關係緊張之時，更時而到對岸進行「摸哨」任務，是中國解放軍相當忌憚的「水鬼」。

海龍蛙兵主要部署在澎湖、金門與馬祖等外離島，營部原本設於金門，但國軍通盤考量及評估、根據戰略調整後，將海龍蛙兵的主要兵力遷往澎湖，主要考量位於澎湖西嶼的牛心灣營區，經過「興安專案」改建後，營舍空間廣闊且設施新穎，且營區內設有軌道，可將海龍艇快速推至海上，以利海上快速馳援任務。

軍方人士今天指出，台海一旦有戰事或是遭遇重大軍事威脅時，台灣的防衛就會由各大「作戰區」，統合指揮轄區內的軍丶警丶海巡單位，進行任務分配與指派，此次漢光演習期間，海軍在派出快速布雷艇出海執行布雷任務操演時，作戰區就是指派陸軍的海龍快艇擔任戒護任務。他說，視任務需要時，也可以指派海巡單位執行類似的布雷戒護任務。

他表示，台灣在軍事防衛上目前區分為五大作戰區，同樣的轄區在平時則是由陸軍各大軍團及指揮部來擔任，作戰區指揮官就是各軍團或是防衛部指揮官來擔任，包括第一作戰區（澎防部）丶第二作戰區（花防部）丶第三作戰區（六軍團）丶第四作戰區（八軍團）丶第五作戰區（十軍團）。金馬因為是台海前線，都是由金防部丶馬防部來統合指揮轄區軍警海巡單位。

海軍日前發佈的漢光演習成果影片中，赫然發現在海軍快速布雷艇出海執行任務時，卻是由陸軍的海龍快艇擔任布雷戒護的角色，而非陸戰隊來執行。（圖：擷取自海軍司令部臉書專頁）

