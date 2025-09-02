比人小的飛彈 紳寶Saab推反無人機飛彈可成群擊落

瑞典國防工業大廠紳寶集團將推出一款名為「Nimbrix」的低成本反無人機飛彈，目標是因應烏俄戰爭所引發的戰場無人機威脅。（取自紳寶官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕瑞典紳寶（Saab）公司8月28日宣布，將推出首款專用於反無人機（C-UAS）任務的Nimbrix低成本反無人機飛彈，目標是因應烏俄戰爭所引發的戰場無人機威脅。

紳寶公司表示，鑑於小型無人機在現代戰場構成嚴峻挑戰，因此根據該公司歷來研發各型防空系統的豐富經驗，研發具小尺寸、主動紅外線導引、低成本特性的Nimbrix飛彈用於防空任務，並計畫參加本月的英國「防衛安全裝備展」，藉展覽機會獲取用戶青睞，預計2026年開始交付並投入防衛任務。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Army Recognition」報導，Nimbrix外型緊湊，長度不到1公尺、重量低於3公斤，有利於在有限空間內部署大量攔截彈，其配備的主動式紅外線尋標器則賦予其「射後不理」能力，並可以空炸（air burst）方式擊落威脅，有效應對5000公尺範圍內的小型無人機飽和攻擊。

紳寶公司說，Nimbrix能有效填補防空火砲與中短程防空飛彈之間的空缺，且其低廉量產成本亦有助於大量生產部署，進而應對戰場愈發氾濫的無人機蜂群威脅。此外，Nimbrix還具備優異整合彈性，可安裝於多種載臺進行獨立作戰，或是與大型防空系統整合發揚聯合接戰效能，共同組成多層次防空戰力。

軍聞網站「Defense News」報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方均投入大量資源開發無人機技術，每日部署數以千計的低成本無人機，有些單價甚至不到1000美元（約3萬台幣）。

根據紳寶提供的簡報資料，Nimbrix在設計上特別注重成本控制，採用3D列印技術，以及低成本的商規與軍規現成零件（COTS/MOTS）。

紳寶指出，地面發射的Nimbrix系統安裝在車輛或固定平台上，可單獨搭配平價感測器運作，也可整合進現有的防空指揮管制系統與感測器，成為更大範圍防空網絡的一部分。

瑞典國防工業大廠紳寶集團將推出一款名為「Nimbrix」的低成本反無人機飛彈，目標是因應烏俄戰爭所引發的戰場無人機威脅。（取自紳寶官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法