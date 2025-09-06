盤點海空戰力特別預算10項專案 最早結案的萬劍彈有「新發展」

萬劍彈在海空戰力提升特別預算中的量產任務已經結束，但空軍司令部在年度預算中另列出「萬劍飛彈武器系統委製案」，金額達到5億174萬5千元，期程則是由113年至117年。圖為萬劍彈的彈體部位介紹。 （圖片擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕為期5年丶總金額達到2369.7億元的「海空戰力提升特別預算」，將在明年（115）年底前執行完畢，總計10項武器系統專案的量產屆時將告一段落，不過，10項專案中，最早結束量產任務的「萬劍飛彈系統」，113年在完成約150枚飛彈的量產後，其實以另一項專案型態持續的生產當中。

根據國防部送至立院的115年度國防部預算書顯示，空軍司令部在此年度還列出「萬劍飛彈武器系統委製案」，金額達到5億174萬5千元，期程則是由113年至117年。

至於目前以5億元額度生產中的「萬劍飛彈系統」，究竟只是單純的武器系統戰力維持案，或是生產射程可達200公里的現役型號飛彈，還是小批量生產射程可達400公里的萬劍二型彈（或稱增程型萬劍彈），軍方人士則不予置評，但表示「目前不是說這個的適當時機」。



「海空戰力提升特別預算」總計10項武器系統專案，自111年開始啟動至115年度執行完畢，其中，「萬劍飛彈系統」率先在113年底就已結案，以萬劍飛彈系統每年產量約50枚計算，總計已有量產型萬劍彈撥交空軍IDF戰機部隊使用。

此外，「無人攻擊載具系統」（即劍翔反幅射無人機）與「雄昇飛彈系統」，會在今年（114）年底前執行完畢。



要到115年底前執行完成的還有7項專案，包括：「岸置反艦飛彈系統第一階段」丶「岸置反艦飛彈系統第二階段」丶「野戰防空系統（陸射劍二飛彈）」丶「陸基防空系統（天弓三型防空飛彈）」丶「海軍高效能艦艇第一階段」丶「海軍高效能艦艇第二階段」以及「海巡艦艇加裝戰時武器系統」

