居心叵測！俄羅斯與白俄將聯合軍演 北約嚴陣以待

俄羅斯與白俄羅斯預定本月舉行「西部2025」聯合軍演，引發周邊國家嚴重關切。圖為2021年9月舉行的「西部」演習。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯預定本月舉行「西部2025」（Zapad 2025）聯合軍演，引發周邊國家嚴重關切。這是自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來的首次「西部」演習，其中部分演訓地點靠近波蘭與立陶宛邊境，俄軍將演練可能與北大西洋公約組織（NATO）部隊爆發衝突的場景。

美國政治新聞媒體「Politico」8日報導，自1999年以來，俄羅斯大約每4年舉行1次「西部」演習。雖然官方宣稱演習屬於防禦性質，但2009年的演習模擬對華沙的核攻擊，2021年的演習則導致俄國在白俄大規模集結兵力，並於數月後入侵烏克蘭。

隨著北約對俄國可能將戰火擴大至攻擊聯盟成員國的警覺日益上升，尤其是波羅的海國家，立陶宛維爾紐斯大學國際關係及政治科學研究所教授亞尼柳納斯（Tomas Janeliūnas）指出，北約正密切觀察「西部」演習是否透露出俄國未來可能發動進攻的蛛絲馬跡。

西方觀察家將藉由「西部」演習，評估俄軍在入侵烏克蘭3年後的戰備狀況。這場戰爭已使俄國蒙受超過百萬人員傷亡，損失大量裝備，但同時也推動俄國的戰爭經濟。

演習將於9月12日至16日舉行，涵蓋俄羅斯的莫斯科與列寧格勒軍區、加里寧格勒飛地、北極地區、波羅的海與巴倫支海，以及白俄羅斯。部分演習地點距離波蘭與立陶宛僅約數十公里，例如白俄的戈日亞村（Gozha）附近，與加里寧格勒的多布羅沃爾斯克（Dobrovolsk）。

俄軍和白俄部隊還將部署於蘇瓦烏基走廊（Suwałki Gap）兩側，該處是白俄與加里寧格勒之間長70公里的狹窄走廊，被廣泛視為歐洲最脆弱的防禦瓶頸之一。

立陶宛軍事情報機構預估，參加「西部」演習的兵力最多約3萬人，遠低於2021年的20萬人規模。亞尼柳納斯指出，這與俄國若要攻擊北約成員國所需的兵力仍相差甚遠，尤其是在對烏戰爭仍在持續之際。

然而，莫斯科可能利用演習，來測試北約對挑釁行為的反應，例如侵犯領空、發動網路攻擊，甚至破壞民用基礎設施，以評估對手反應速度，以及是否會追究俄方責任，爆發衝突的風險可能升高。

亞尼柳納斯表示，某些同時出現的訊號，很有可能會被解讀為對北約國家的真正攻擊，「必須理解一個簡單事實：在軍事演習期間，當武器已備妥……往往難以分辨模擬與真實的軍事行動。」

