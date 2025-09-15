抗中前線！澳洲與巴紐將簽署歷史性共同防禦條約 軍隊全面整合

澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署共同防禦條約，2國軍隊將全面整合。圖為澳洲國防軍和巴紐部隊舉行聯合演習。（取自澳洲陸軍第3旅臉書）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在太平洋島國巴布亞紐幾內亞迎來獨立50週年之際，根據澳洲廣播公司（ABC）獲悉的消息，澳洲與巴紐的軍事力量，將在1項具有里程碑意義的防務條約下「全面整合」。

這份重大安全協議預計本週簽署。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）及太平洋事務部兼國防工業部長康洛伊（Pat Conroy），預定15日抵達巴布亞紐幾內亞，參加巴紐獨立50週年慶祝活動。

巴紐國防部長約瑟夫（Billy Joseph）表示，這項協議是1份「共同防禦條約」，將使2國共同保衛彼此的領土。他向ABC表示，「我們不是在談協同作戰能力（interoperability），我們是在談全面整合的部隊。」

約瑟夫強調，澳洲國防軍（ADF）與巴紐國防軍（PNGDF）將密切合作，使用相同的裝備……共同作戰，「以1支整合部隊捍衛我們的主權。」

約瑟夫表示，這項共同防禦條約將包括類似北大西洋公約第4條的條款，即當成員國認為其領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，必須展開磋商。

根據ABC取得的簡報文件，該條約將允許澳洲國防軍招募巴紐公民，巴紐國防軍也能招募澳洲公民。

據了解，該條約還將為巴紐人提供管道，透過在澳洲國防軍服役取得澳洲公民身分。

自今年6月以來，澳洲和巴紐針對這份防禦條約展開正式談判，此事可能對澳洲的國家安全能力產生重大影響。1份條約草案預計15日提交巴紐內閣審查，隨後由2國總理簽署，再經國會批准後生效。約瑟夫表示，他預期巴紐國會將一致支持這項條約。

這項條約簽署之際，正值中國、澳洲與美國之間在太平洋地區的地緣戰略競爭加劇。約瑟夫表示，有「外部勢力」正試圖破壞澳洲與巴紐的關係，但他並未進一步說明。

約瑟夫表示，這項條約將向整個太平洋地區傳遞訊息，「儘管我們尊重他們的主權決定，但我們已經選擇我們該把信任放在誰身上，尤其是涉及安全問題時。」

