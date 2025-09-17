【影】迫擊砲也能精準導引 低成本RAZER套件完成測試各種口徑都可

圖為BAE的RAZER精準導引套件。（圖取自BAE Australia）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕火箭彈、炸彈裝上精準導引套件後就能如同飛彈精準射擊，不僅如此，現在就連迫擊砲彈、榴彈砲彈也能用。貝宜系統（BAE system）澳洲分公司近日宣布，RAZER精準導引套件已在澳洲昆士蘭州完成飛行測試，成功命中預定目標，可適用於155公厘榴砲彈、127公厘艦砲彈、迫擊砲彈等多種不同口徑，有望成為有人與無人載臺的低成本打擊武器新選項。

貝宜指出，RAZER在2023年「澳洲國際航展」公開亮相，歷經近3年的研發，在今年8月進行首次飛行測試。該公司將RAZER精準導引套件，掛載於模擬無人機的掛架上，由直升機吊掛升空，隨後進行投放且命中目標，成功驗證效能；未來有望發揚該款套件低成本效能，搭配不同類型酬載與彈藥，提供部隊多元打擊戰力。

除此之外，貝宜也計畫進一步改良RAZER尋標器，使其具備打擊移動目標的能力，或設計火箭推進的陸射版本，以及電戰版，並有望在澳洲建立生產線，強化國防自主能量，提供額外的精確打擊戰力。

根據介紹，RAZER為低成本、採衛星與慣性導航導引，可由有人與無人載具攜掛的滑翔彈藥模組，其內部可裝入155公厘榴砲彈、127公厘艦砲彈、迫擊砲彈，甚至是定製彈頭與引信等7公斤至43公斤的酬載，射程則依載臺投放高度而不同，且僅需20分鐘就可完成整備、裝入酬載、輸入座標，提供部隊快速、便利且低成本的精確打擊能力。

