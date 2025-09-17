「海鯤號」潛艦潛航測試再等等 台船以安全為前提不趕在9月過海測

台船董事長陳政宏（右）、總經理蔡坤宏（中）。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由台船公司承造的國造潛艦「海鯤號」進行海測當中，對此，新上任的台船董事長陳政宏今（17）日向媒體示，針對國家重大工作，台船會負責任地做到品質沒有疑慮；總經理蔡坤宏表示，國人對海鯤號期待高，合約交期為今年11月，目前不可能在9月完成測試，一切以安全為前提依約執行。

「海鯤號」潛艦還在海測（SAT）階段，由於此案牽涉到今年度後續艦造艦預算能否及時「解凍」，因此，海鯤號海測進度受到外界高度關注。海軍參謀長邱俊榮中將昨日表示，該案重點在於維持測試的安全、品質，同時依照合約精神督導及推展進度，將依節點實施浮航測試，達到潛航條件且安全無虞後，再實施潛航測試。

請繼續往下閱讀...

蔡坤宏表示，國人對於潛艦國造「愛之深、責之切」，期待也相當高，海鯤號的合約交期為今年11月，海軍則期勉能否於9月通過海測。不過，因為還有浮航、潛航等測試，「現在9月不可能完成（海上）測試」，要在安全條件符合下，依照合約繼續往下執行。

由於海軍與台船訂定合約，若海鯤號未能於今年11月交艦，可能將使台船面臨罰款。甫上任的台船董事長陳政宏表示，海鯤號的時程「我們盡量趕」，但要按部就班，確保功能可達到標準，再進行潛航等測試，先做淺水測試，再做深海測試，也會發射操雷。雖然時程上還會面臨海況等變數，但台船針對合約訂定的11月交艦，會盡量避免被罰款。

陳政宏表示，針對國家重大工作，會負責任地做到品質沒有疑慮，7艘潛艦後續艦某些裝備，可能跟原型艦的廠商、設備不同，也是後續造艦要微調之處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法