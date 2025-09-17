兆元特別預算打造「台版金穹」 增購愛國者飛彈丶雷達及IBCS系統

美軍在去年開始換裝「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）示意圖。（取自諾斯洛普．格魯曼官方Linkedin）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，軍方人士今天透露，此次特別預算的重點項目之一，是要整合現行各種防空飛彈系統，打造「台版金穹防空網」，並計畫採購新的愛國者飛彈營，以及搭配新式愛國者飛彈所用的LTAMDS雷達，以及IBCS「整合戰鬥指揮系統」。



他表示，在兆元規模的特別預算中，強化防空及不對稱作戰是兩大重點，在強化防空方面，總計各項目的金額加起來約莫超過3000億元，其中，除了打造「台版金穹防空網」所需經費之外，還有增購天弓三型飛彈丶採購強弓（天弓四型）防空飛彈及增購NASAMS防空飛彈系統。

軍方人士說，我國現行的防空飛彈系統，包括美製愛國者飛彈系統丶國造天弓飛彈系統，加上已採購的NASAMS國家防空飛彈系統，另外陸軍軍團級單位還有陸射劍二飛彈系統丶車載式復仇者飛系統等野戰防空武器，這些不同的飛彈系統，其實各有各的雷達車丶有不同的指揮管制單位，看起來很多防空飛彈，但其實是各管各的，難以有一套統合指揮管制丶發揮最大戰力的大系統來整合。

新的愛國者飛彈營，要搭配部署LTAMDS雷達。（取自RTX官網）

他表示，美國已在新的愛國者飛彈營中，完成全新的整合戰鬥指揮系統，也就是IBCS「整合戰鬥指揮系統」，由於有強大的整合功能及相容性，可以將美製丶及他國製造的飛彈系統進行整合，其開放式架構具備「即插即戰」（Plug&Fight）、「射擊指揮」（Fire Direction）能力，能將戰區內我軍、友軍的陸、海防空雷達，以及空中預警機、衛星、長程預警雷達等情資，透過「整體射擊指揮網路」（IFCN）統合給各接戰單位運用。此外，當部分雷達遭攻擊而暫停運作後，這套系統能指派其他運作中的接戰單位，以利指揮官決策，成功殲敵。

採用IBCS「整合戰鬥指揮系統」的新愛國者飛彈部隊，為三合一的套系統，並且搭配新一代「低層級防空與飛彈防禦感測雷達」（LTAMDS）使用，目前除了美國已經部署新式愛國者飛彈營之外，多個歐洲國家也已跟進採用，例如波蘭在今年2月就決定投入近9億美元（約新台幣291.1億元）採購「整合式戰鬥指管系統」，用以將旗下的短、中程防空飛彈系統納入單一指揮體系，強化整體接戰效能，南韓則將於今年底前獲得首套IBCS系統。

IBCS的開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

