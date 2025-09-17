邀海軍司令唐華參與「海鯤號」海測？ 台船：空間小以測試人員優先

前台船董事長鄭文隆曾言，計畫與國安會諮詢委員黃曙光搭乘海鯤號潛艦（圖）出海測試。外界關注，現掌舵全案的海軍司令唐華，是否搭艦參與海測。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」正進行海測，力拼依約、安全無虞前提下於11月交付海軍，由於國安會諮詢委員黃曙光、前台船董事長鄭文隆等曾表達，願搭乘海鯤號參與海測，如今事過境遷，台船是否邀請現任海軍司令唐華上將等人參加海測？對此台船董事長陳政宏、台船總經理蔡坤宗說，考量海鯤號空間狹小，會以測試人員為優先。

海鯤號2023年9月參與下水暨命名儀式迄今，台船董座從鄭文隆、黃正弘換成陳政宏，扮演重要舵手的前參謀總長、國安會諮詢委員黃曙光也逐漸轉為幕後，現由海軍司令唐華上將扛起重任。

鄭文隆2023年接受本報專訪時曾提到，他與黃曙光應會共同登艦出海，見證歷史性的一刻，媒體今日與陳政宏茶敘時，詢問台船是否邀請唐華登艦參加海測？

台船新任董事長陳政宏（中）、總經理蔡坤宗（左）、副總經理周志明（右）。（記者涂鉅旻攝）陳政宏表示，由於海鯤號測試時，船上要容納可讓潛艦正常航行的人員，酬載會比平常多，即使預留空間還是有限，因此會以功能測試優先的人登艦。

蔡坤宗表示，海鯤號潛艦的空間很小，他每個星期都會進去潛艦裡面，外界可能很難想像空間有多小。受限於空間大小，每次出海要以執行任務的人為主，即使他自己已進去潛艦空間十數次，但試俥時也無法參與，因此，要回到執行該趟任務的人為主。

蔡坤宗也說，鄭文隆、黃曙光的宣誓目的，在於讓國人安心，屬於象徵意義層面，告訴外界「自己造得船很有信心」，以及「台船造出來的潛艦是安全的」。

蔡坤宗表示，潛艦設計上有做重量控制，確保「下得去、上得來」，另外也將水密性、系統與裝備安全納入考量，都要經過安全認證與檢驗，一步步確認所有安全達到標準後，才會進行淺水潛航測試。

