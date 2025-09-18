一台車裝16枚 台美合作「低成本巡弋飛彈」可群攻轟爆敵軍

中科院與美商安杜里爾（Anduril）合作研製的「低成本自主巡弋飛彈」，可從機動車輛射擊。（擷取自中科院影片）〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度「台北國際航太暨國防工業展」今日起正式登場，中科院藉機對外展示多項先進軍備，與美商安杜里爾（Anduril）合作研製的「低成本自主巡弋飛彈」更是吸睛。從中科院發布的影片可見，這型飛彈採16聯裝，可裝在四輪貨車內，且可以網狀網路聯繫「群攻」，對敵方目標施以飽和攻擊。

中科院的影片描述，這型飛彈的研製起因，在於現代戰爭對於精準武器有極大量的需求，高價武器快速消耗帶來的補給壓力，若未能快速補充或成本過高，難以支撐長期作戰，烏克蘭運用低成本無人機，結合簡易巡弋飛彈，有效對抗俄軍高價裝備，顯示小型、可快速量產的高價裝備，將成未來戰爭趨勢。

中科院敘述，這個案子是台美共同合作發展新型武器系統，建構「共同開發、區域生產、即時部署」，將成為台美武器製造與系統整合新典範。

中科院與美商安杜里爾（Anduril）合作研製的「低成本自主巡弋飛彈」可群攻敵軍。（擷取自中科院影片）根據中科院提供資訊「低成本自主巡弋飛彈」可採模組化快速生產、低成本快速部署、網格化協同作戰，以及陸射型機動發射等特點，16聯裝發射箱裝於四輪貨車之內，若偵獲向我進犯的敵軍，即可大量發射飛彈，對敵軍迎頭痛擊。

中科院模擬影片以台海防衛為想定，多枚「低成本自主巡弋飛彈」發射後，可掠海飛行，且可透過網狀網路通聯，藉此打擊敵軍進犯船團。

