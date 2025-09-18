俄軍糗爆！「樣品車」戰車也上陣 IDEX展場T-90MS直送烏克蘭

圖為曾在IDEX防務展上展出的T-90MS「樣品車」，正將原本吸引外國買家的沙漠迷彩，改為標準的軍綠色塗裝。此舉凸顯俄軍戰損嚴重，迫使其將用於外銷的展示品也緊急送上烏克蘭前線，以彌補裝備缺口。（圖：Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭戰場的裝甲部隊損失，可能已嚴重到必須將用來外銷賺錢的「門面」都送上前線。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯國防工業巨頭「烏拉爾車輛廠」（UralVagonZavod）發表聲明證實，一輛曾在國際防務展上作為明星展品的T-90MS主力戰車，已被直接投入烏克蘭戰場。

這輛T-90MS戰車，原是為了在2025年阿拉伯聯合大公國「國際防務展」（IDEX）上，吸引外國買家而精心準備的展示品，當時還漆著配合中東地貌的沙漠迷彩。然而，在展覽結束後，它竟被運回俄國，重新漆上標準的陸軍綠色塗裝，隨即交付給前線部隊。此舉在現代國防圈極為罕見，因為展覽用的「樣品車」，通常會被保留用於後續的行銷或研發，直接送上戰場，強烈暗示了俄軍對現代化戰車的需求已極度迫切。

請繼續往下閱讀...

烏拉爾車輛廠在聲明中表示：「我們首次在國外展示的這輛載具，已根據特別軍事行動的豐富經驗進行了修改。它交付給我們部隊時的配置，幾乎與在阿聯酋展出時完全相同。唯一的改變是顏色：從『展覽用』的沙漠迷彩，換成了標準的陸軍綠。」

T-90MS是俄國T-90系列戰車的現代化外銷版本，相較於早期型號，其在防護、光學與火力上都有顯著提升，是俄國在國際軍火市場上的主力產品。如今，這款用來爭取外匯的王牌武器，卻反倒成為填補自家戰損的「救火隊」，無疑是俄羅斯深陷烏克蘭戰爭泥淖的又一個諷刺性註腳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法