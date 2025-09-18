李奧納多助M60A3戰車升級是無心插柳！ 觀瞄系統與M1A2T同級

中科院長李世強（左）與Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）（右）就M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2025年台北國際航太暨國防工業展今日起連續三天登場，其中，外商李奧納多與中科院合作M60A3戰車升級案，中科院材料暨光電研究所長翁炳國說，此案促成是「無心插柳柳成陰」，雖然仍維持105公厘戰車砲，但已可滿足後勤需求與對付特定目標，且觀瞄系統與M1A2T同級獵殲系統（Hunter-Killer），達到首發命中、發發命中的目標。

中科院長李世強今日與6家國際廠商簽署合約、合作備忘錄，藉此深化軍備研製能量。義商李奧納多子公司的Leonardo DRS，與中科院針對M60A3戰車升級案簽署備忘錄，在既有中科院就現役陸軍M60A3戰車性能提升基礎上，提升「射、砲控及觀瞄系統」。

不過，由於M60A3戰車已服役超過30年，不僅面臨消失性商源，其採用105公厘戰車砲，能否滿足戰場所需也受到討論。翁炳國坦言，Leonardo DRS來找中科院「我們也嚇一跳」，是「無心插柳柳成陰」。不過，此案仍具有效益，因為如將現有M60A3，構改為120公厘戰車砲，將耗費巨大成本，且後勤補給系統也須重新建置，因此經評估後，105公厘戰車砲足以應付特定目標。

翁炳國也說，M60A3戰車升級後的觀瞄系統，已更換為第三代，且與M1A2T戰車一樣具備獵殲系統（Hunter-Killer），遙控槍塔也已更新電動，在砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化，使其能獲取更多射擊資訊，測試時達到「首發命中、發發命中」的目標。

出席此次備忘錄簽署的Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）表示，他們很高興能參與這項強化台灣國防能力的任務。雖對於哪些國家為潛在的採購對象，不便具體說明，但確實還有不少國家有M60A3戰車的升級需求。美軍退役上校的他還透露，他擔任少尉時，正值這型戰車服役，這次升級攸關現代戰場所需的強化，讓這款老戰車具備現代作戰能力。

