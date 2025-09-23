歐洲擬打造「無人機長城」抗俄 立陶宛籲與烏合作汲取實戰經驗

波蘭軍隊和配備無人機系統的裝甲車。（法新社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲近日頻傳無人機侵擾事件，立陶宛外交部長22日表示，烏克蘭在對抗俄羅斯無人機上，有可直接應用的經驗和能力，歐洲打造「無人機長城」保護北大西洋公約組織（NATO）東翼邊界的計畫，應將烏克蘭完整納入，師法其實戰經驗和技術。

一架俄羅斯無人機日前入侵波蘭領空，使歐盟正在考慮的沿其東邊邊境打造「無人機長城」計畫更具有急迫性。分析家和官員指出，該起入侵事件，暴露出歐洲和北約在保護空域，防範無人機上存有空窗。

請繼續往下閱讀...

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）在聯合國大會場邊，向《路透》表示，「我們的歐盟防禦有大漏洞，我們欠缺能夠探測、追蹤然後摧毀無人機的適當裝備，我們沒有」。

他說，烏克蘭每晚都在與無人機對抗，並且有對抗無人機的整合系統，「我們得把這套技術帶到前線，在那部署，並且與烏克蘭合作，以使其發揮作用」。

布德里斯警告，俄羅斯正利用北約對於如何回應俄國侵犯領空的猶豫不前，擴大其「灰色地帶」，試探空域與邊境，「我們得非常明確向俄羅斯表明，再有升高挑釁之舉，將招來更嚴厲回應」。

布德里斯的談話與波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）同日在聯合國提出的警告呼應。席科斯基警告，若下一次俄國飛機或飛彈再度闖入波蘭領空而被擊落，「別再來抱怨」。美國新任駐聯合國大使瓦爾茲（Michael Waltz）上週在安理會上表示，華府和盟邦會「捍衛北約每一寸領域」。

