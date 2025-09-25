「三位一體」核威懾秀肌肉！美俄亥俄級潛艦連射三叉戟飛彈 警告意味濃

美國海軍於9月17日，在佛羅里達州外海試射1枚不帶彈頭的三叉戟二型D5延壽版（Trident II D5 Life Extension）飛彈（見圖）。美軍近日共試射4枚此類核彈道飛彈，被視為對中國核武發展的強力回應。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍近日於大西洋佛羅里達州東岸海域，秘密試射4枚不帶彈頭的三叉戟二型D5（Trident II D5）潛射彈道飛彈（SLBM）。此舉被外界廣泛解讀為在中國展示其新型巨浪-3（JL-3）潛射彈道飛彈後的強力回應，向北京的核武擴張釋放明確訊號。

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，此次試射由一艘美國俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦執行，時間介於9月17日至21日之間。美國的核武力量由陸基洲際彈道飛彈（ICBM）、核能力轟炸機，以及潛射彈道飛彈及其發射平台組成，被稱為「三位一體」（nuclear triad）。五角大廈指出，此戰略旨在嚇阻對手，並在嚇阻失敗時達成美國目標。雖然美軍稱此為「常規、排程測試」，但其時機點緊隨中國在軍事閱兵中展示巨浪-3等五款新型飛彈之後，劍指中國核武發展的意圖明顯。

此次試射的三叉戟二型D5延壽版（Trident II D5 Life Extension）飛彈，射程估計超過1.2萬公里，每枚飛彈可攜帶多達8枚彈頭，落點覆蓋大西洋廣闊區域，甚至可能觸及西南非洲海域。美國海軍戰略系統計畫（Strategic Systems Programs）強調，此次發射是三叉戟二型（Trident II）系統連續第197次成功試飛，證明其可靠性。該系統自1960年代以來一直是美國國家安全的關鍵組成部分，其延壽計畫將使其服役至2040年代。

Footage tonight from all over Puerto Rico captured the launch of what is believed to be a UGM-133 Trident II Submarine-Launched Ballistic Missile （SLBM） from either a U.S. or Royal Navy nuclear-powered ballistic submarine in the Northern Atlantic. No statement regarding any test… pic.twitter.com/j7KhgRyF0K — OSINTdefender （@sentdefender） September 22, 2025

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，美國與中國分居全球第二、三大核武庫擁有國，分別持有5177枚與600枚核彈頭。中國預計到2030年將擁有超過1000枚核彈頭。巨浪-3飛彈射程估計達1萬公里，從中國沿海發射即可打擊美國本土部分地區。美國海軍戰略系統計畫表示，維持可信賴、有效的戰略威懾，對於美國及其盟友的國家安全至關重要，其戰略武器能力可嚇阻侵略並確保盟友安全。

