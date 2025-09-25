美國考慮解除F-35銷售禁令 川普將在白宮接待土耳其總統

美國總統川普將於今（25）日在白宮與土耳其總統艾多根舉行會談。圖為川普與艾多根在2019年11月13日於白宮東廳舉行完會談後握手。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普將於今（25）日在白宮與土耳其總統艾多根舉行會談。川普表示，美國政府可能很快就會解除不對土耳其出售F-35的限制。

根據美聯社報導，在川普第一總統任期內，土耳其從俄羅斯購買1套防空系統，使美國將其踢出其旗艦F-35戰鬥機計畫。美國官員擔心，土耳其使用的俄羅斯S-400地對空飛彈系統可能被用於收集F-35性能數據，而這些資訊最終可能落入俄羅斯手中。

但川普上週宣布了艾多根的訪問計畫。他在社交媒體上指出，美國與土耳其正就多項貿易和軍事協議進行磋商，包括大規模採購波音飛機、一項重要的F-16交易以及繼續進行 F-35談判，雙方都期待談判能夠取得積極成果。

艾多根明確表示，他渴望看到關於F-35的限制被解除。他本週接受福斯新聞（Fox News）《貝耶特別報導》（Special Report with Bret Baier）節目採訪時稱，他認為美國不出售F-35給土耳其不太適合戰略夥伴關係，也不是正確的做法。

值得注意的是，美國與土耳其時常關係複雜。美國官員表示，美國對土耳其與俄羅斯的關係感到擔憂。土耳其與美國重要盟友以色列在加薩和敘利亞問題上的緊張關係，有時也會導緻美土關係緊繃。

另外艾多根此次訪問美國，將是他自2019年後首次訪問白宮。

