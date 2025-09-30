【影】為「戰斧」飛彈部署暖身 日「鳥海號」護衛艦先練模擬裝填

〔記者陳治程／綜合報導〕日本去（2024）年初宣布向美採購400枚「戰斧」攻陸巡弋飛彈，強化自衛所需的防區外打擊能力，今（2025）年下半年則展開現役船艦改裝工程，使海自旗下神盾艦皆可配備此款飛彈；為此，海自現已出動「鳥海號」護衛艦啟程，在遠赴美西前停泊橫須賀，實施戰斧飛彈訓練彈的再裝填演練，為後續實際部署鋪路，提升整體戰力。

日本海上自衛隊金剛級護衛艦「鳥海號」（DDG-176），日前於暫時停泊的橫須賀港內，實施「戰斧」巡弋飛彈訓練彈的再裝填演練，為後續赴美改裝工程鋪路。（日本海上自衛隊官方X帳號）日本海自、駐日美軍人員共同翻查技令，確實執行「戰斧」飛彈模擬裝填訓練。（日本海上自衛隊官方X帳號）

日本海上自衛隊表示，為建構防區外反擊能力，其所屬護衛艦「鳥海號」（DDG-176）本月25日在駐日美國海軍的協助下，在停泊的橫須賀港內實施「戰斧」（Tomahawk）攻陸巡弋飛彈模擬彈的裝填訓練；藉由雙方緊密合作，以共同實踐「自由與開放印太地區」（FOIP）的安全承諾，落實區域安全。

請繼續往下閱讀...

日本是在前（2023）年11月獲美同意出售400枚RGM-109E「戰斧」巡弋飛彈，第4批次（Block IV）、第5批次（Block V）各半，粗估報價23.5億美元（約新台幣705.35億元），根據日本防衛省規劃，這些武器未來除將部署至金剛級艦，也將適用於「愛宕級」、「摩耶級」另外2級神盾艦，強化長程打擊能力。

日本海自「鳥海號」護衛艦（DDG-176）。（日本海上自衛隊官網）

作為日本海自神盾驅逐艦的先鋒，隸屬金剛級護衛艦（驅逐艦）的4號艦「鳥海號」，除搭載美國海軍「神盾」作戰系統（ACS）的大型水面艦、滿載排水量逼近9千5百噸，4具燃氣渦輪主機更具備30節（約55.56公里/小時）的航行性能；武裝方面，除搭載主艦砲，同時也配備了Mk41垂發系統，可發射標二、標三飛彈，以及未來部署的「戰斧」巡弋飛彈等武器。

根據日本防衛省規劃，「鳥海號」護衛艦本月起程遠赴美西聖地牙哥後，預計在當地接受「戰斧」巡弋飛彈系統的整合工程，預計今年財年內獲得此發射能力，並在明（2026）年進行實彈射擊等相關訓練，持續到明年9月才會回國，重返戰備。

日本海自「鳥海號」護衛艦自本月起至明年9月止，會在美西的聖地牙哥接受改裝及實彈射擊，完成整合工程的全數驗收後，才會返國投入戰備。（日本海上自衛隊官方X帳號）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法