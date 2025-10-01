波音、紳寶惜敗 南韓宣布採購美商「Global 6500」空中預警機

南韓國防部防衛事業廳30日宣布，攸關下一代空中預警機的對外採購計畫，確定由美國L3harris公司的「Global 6500」噴射機改裝方案獲選。（美國L3harris公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓防衛事業廳上月底（30日）宣布，其計畫推動的「E-X」新一代空中預警機採購計畫，現已由美商L3harris的「Global 6500」方案正式勝出，這也意味著過去已售韓E-737型機的波音、力推「全球之眼」預警機的瑞典紳寶兩廠鎩羽而歸，得另尋買家。根據規劃，該國將於2032年前購得4架，強化北韓及周邊地區的空中監視。

防衛事業廳（방위사업청）昨日公告指出，目標採購新一代空中預警機的「空中管制機二階段」計畫，確定選用美國L3harris公司的競標方案，透過對外軍購，以滿足南韓軍方應對北韓及周邊國家的空中威脅，有效提升空中情監偵與管制能力。

根據規劃，南韓自2021年建案開始選評，目標在2032年前籌購到位，全案總經費達3.0975兆韓圜（約新台幣617.02億元）。

《韓國時報》（The Korea Times）報導指出，防衛事業廳預計採購4架新型空中預警機，而L3 harris的方案整合了龐巴迪「Global 6500」噴射客機、以色列ELTA EL/W-2085先進多頻雷達，預計在2032年前交付完成，與現役4架E-737（美空軍E-7A）型機聯手，強化該國空中監視、管制和早期預警能量。

L3harris上月在台北航太國防展擺出的G550空中預警機模型。（記者陳治程攝）

值得一提的是，在日前落幕的台北國際航太暨國防工業展中，參展的L3harris公司也有擺出軍規改裝客機的模型，即基於灣流G550客機的空中預警機，該機現也為美空軍EA-37B「空中電戰攻擊機」的同型機種；不過，這項展示僅能確認廠商的出售意向，並不代表我國空軍採購的實際品項。後續是否會獲得國防部青睞、進而建案採購？仍有待觀察。

