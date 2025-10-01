戰力輾壓！美軍狂訂近296架F-35匿蹤戰機 打造空中絕對優勢

圖為美國空軍現役的F-35A「閃電II式」（Lightning II）匿蹤戰鬥機。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在歷經長達兩年的艱苦談判後，美國五角大廈與軍工巨頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）9月29日晚間終於敲定一筆總價值約243億美元（約新台幣7440億）的巨額合約，將採購296架F-35匿蹤戰鬥機。根據五角大廈的合約公告，這筆涵蓋第18與第19兩個生產批次的龐大訂單，旨在滿足美國本土與海外盟邦的強勁需求。

這份合約的談判過程可謂一波三折。根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，雙方自2023年夏天便已展開初步討論，但談判一路延續至今。五角大廈先前曾透露，由於通膨與原料成本上漲，第18批次的F-35面臨「顯著的價格上漲」壓力。然而，洛馬在最新的新聞稿中強調，新合約的「單機價格漲幅，低於通膨率」。

請繼續往下閱讀...

F-35聯合計畫辦公室（JPO）則表示，若將通膨因素納入計算，新合約的機身成本與前幾批次「大致相符」。在全球緊張局勢升溫的背景下，F-35的需求量在全球居高不下，促使雙方最終達成協議。

此次敲定的合約，僅涵蓋F-35的機身部分，其發動機由軍武巨擘RTX旗下的普惠（Pratt & Whitney）公司生產，需由五角大廈另行採購後，再作為「政府供給裝備」提供給洛馬進行組裝。

目前，普惠公司已在八月獲得一筆近29億美元的初步合約，以啟動第18批次發動機的生產。JPO發言人表示，預計將在2026年春季，才會敲定完整合約。屆時，外界才能得知包含發動機在內的、F-35A的確切「離陸成本」（flyaway cost）。此前，第15至17批次F-35A的平均離陸成本約為8250萬美元（約新台幣25.2億）。

核心升級延宕 性能將縮水

然而，在這筆採購大單的背後，F-35的戰力升級卻蒙上一層陰影。根據美國聯邦審計署（GAO）九月的報告，F-35最關鍵的「Block 4」現代化升級計畫，如今將延宕至2031年，且最終能納入的功能，將比原先設想的要少，為這款第五代戰機的未來戰力，增添了不確定性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法