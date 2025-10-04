因應共軍飛彈威脅 軍方擬再增購逾500枚愛三MSE飛彈

部署在日本的愛國者三型增程型（PAC-3 MSE）防空飛彈。（路透社檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應中國擴建多處飛彈基地，積極將其東部沿海地區轉變為一個針對臺灣及周邊海域的潛在飛彈打擊平臺，軍方繼以愛國者飛彈採購案的結餘款增購數百枚愛三MSE增程型飛彈之外，為增加防空飛彈的戰備及庫儲數量需求，規劃再向美國採購愛三MSE增程型飛彈，數量估計將超過500枚以上，相關預算經費將納入破兆元的軍購特別預算項目內。

相關人士今天指出，這項戰備需求計畫，是愛國者飛彈系統採購案的後續案，也可說是第二階段採購案，規劃向美方採購4套愛國者飛彈系統丶逾500枚的愛三MSE增程型飛彈丶搭配新式愛國者飛彈所用的LTAMDS雷達，以及IBCS「整合戰鬥指揮系統」。

新的愛國者飛彈營，要搭配部署LTAMDS雷達。（取自RTX官網）

他指出，美方多次盤點台灣防空飛彈的數量及陣地部署，並針對中國近年積極擴展東南沿海的飛彈基地等威脅情勢研析，建議我國應再提升各型飛彈的戰備及庫儲數量丶飛彈陣地及機動部署點的設置，以及彈藥庫儲存能量等等，國安高層與軍方對此已有規劃及提出各項因應配套方案。

其中，彈藥庫的部分需求，已分別編列在國防部年度預算及「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」內，至於飛彈及新型雷達丶整合戰鬥指揮系統的需求，將會列在兆元軍購特別預算之內。

愛三MSE增程型飛彈的射高優於愛三飛彈，比起愛三的24公里，愛三MSE型一舉提升至45至60公里左右，可在更高空層攔截落下階段的彈道飛彈，或者巡弋飛彈、先進戰機等高價值目標。由於愛三增程型飛彈的體積較大，一輛發射車僅能裝載12枚，比一輛車裝載16枚愛三飛彈略少。

美軍及歐洲國家的愛國者飛彈部隊，在去年開始換裝「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）示意圖。（圖：取自諾斯洛普．格魯曼官方Linkedin）

