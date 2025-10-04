採購愛三增程飛彈「有遠見」 學者舒孝煌籲爭取雷達系統同步升級

圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍運用既有採購案結餘，向美增購的愛國者三型增程型飛彈（MSE），首批預計今年底交運抵台，將部署於花、東地區，以強化東台灣空防。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌今（4）日受訪說，面對中共九三閱兵所展出的新型長程投射能力威脅，這項部署有其必要性，且對美採購MSE頗具遠見。不過，他也提醒，傳統飛彈系統的單面式雷達恐已不足以因應，應爭取同步升級雷達完善監偵能力。

針對首批MSE年底將交運抵台，舒孝煌今天受訪說，其首要意義是加強花東地區的防禦，尤其在中共九三閱兵後，可見其新型長程投射能力與多樣化發射方式，如新型超音速飛彈，或者未來「福建號」航艦可讓殲-15T艦載機掛更大的武器起飛，以往假定我國東部不容易遭受空擊威脅，過去漢光演習部隊轉進東部、以山為依託來防禦的概念可能就會不存在，面臨無險可守的窘境。

請繼續往下閱讀...

中共官方宣稱，殲-15未來可掛載的縮小版鷹擊-15，巡航速度約為0.8馬赫，末端可加速至3馬赫，射程約600公里。舒直言，殲-15T戰機作戰半徑本來就比F-16要長，再加上鷹擊的射程，遠在我防空識別區（ADIZ）以外攻擊，等於我國東部未來可能直接遭受這類武器威脅，因此採購MSE算是蠻有遠見的。

不過，舒孝煌也提醒，飛彈本身是打擊工具，防空的首要條件是「看到目標」才能打，而這就一定需要靠雷達，因此每種飛彈都具備其射控系統，而現在又考慮需要建構三軍的「戰場共同圖像」，就需要靠如諾格公司IBCS這類的戰場管理系統，整合起來就需要更多的資源，因此他強調，不對稱作戰絕非「小而便宜」。

另外，考量中國匿蹤戰機發展，可能對台帶來更嚴重防空威脅，即便強調不對稱戰力，舒孝煌認為台灣除需要全盤檢討、對抗中共高度匿蹤武器的防禦能力外，也應思考下一代兵力如何朝極度「低可觀測性（low observability）」發展，同樣給中共製造困擾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法