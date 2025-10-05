挪威於波蘭啟用烏軍訓練基地 北歐聯盟強化前線抗俄戰力

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Władysław Kosiniak-Kamysz）（圖中）在「Jomsborg訓練營」開幕式上發表演說。（圖片來源：挪威國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭新聞網站《Notes from Poland》報導，由挪威為培訓烏克蘭軍事人員而建造的一處新訓練設施，已於波蘭與烏克蘭邊境的利帕村（Lipa）正式啟用。此舉是北歐與波羅的海國家共同支援烏克蘭對抗俄羅斯侵略的最新行動。

這座名為「Jomsborg訓練營」的設施，是「軍團行動」（Operation Legio）倡議的一部分。其名稱取自維京武士團的紀律與英勇象徵，傳達「守衛北方邊海、防務協作」的意涵。

在開幕儀式上，波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Władysław Kosiniak-Kamysz）表示：「我們在此展現團結、主動權、力量與韌性。」與會者還包括挪威、愛沙尼亞的國防部長，烏克蘭副防長，以及立陶宛、拉脫維亞、瑞典、芬蘭、冰島等國代表。

根據挪威國防部表示，訓練其實已經展開，初期有數百名烏克蘭部隊在挪威與愛沙尼亞教官的指導下受訓，待營地滿載時，將可訓練數千名士兵。挪威已為此計畫撥款100億挪威克朗（約新台幣306億元），其他國家的捐助總額則足以裝備兩個旅。

不只單向援助 將吸收烏克蘭無人機作戰經驗

挪威國防部長山特維克（Tore O. Sandvik）強調，此計畫的核心概念是「烏克蘭的需求是推動力」。訓練內容涵蓋基礎課程，以及針對軍官與專業人員的高階課程。

科西尼亞克-卡梅斯則指出，這項倡議並非單向支援，波蘭與盟友也將能吸收烏克蘭寶貴的戰場經驗。他特別強調營區內的無人機訓練與測試設施，表示將可整合來自戰爭前線的教訓。

近期在多批俄羅斯無人機侵犯波蘭領空後，華沙已與基輔簽署無人機戰爭合作協議。這座新營地被視為強化前線戰力生成與聯訓體系的重要一環。

W Lipie otwarliśmy ośrodek szkolenia （Camp Jomsborg）, utworzony w Polsce ????????we współpracy z Norwegią ????????

Bedzie to doskonałe miejsce do szkolenia naszego wojska, żołnierzy z Ukrainy oraz żołnierzy krajów skandynawskich. Będziemy tam również rozwijać nasze zdolności dronowe.… pic.twitter.com/yCSrzNnVCG — Władysław Kosiniak-Kamysz （@KosiniakKamysz） October 1, 2025

