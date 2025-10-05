美點頭售韓44枚「小牛」對地飛彈 問世逾50年還是很好用

南韓1架FA-50攻擊機發射AGM-65「小牛」飛彈情形。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）日前表示，美國國務院已批准對南韓出售44枚AGM-65G2「小牛」空對地飛彈及相關設備，總金額約3400萬美元（約新台幣10.3億元）。雖然小牛飛彈問世迄今已超過半世紀，但經過了多次精進研改，仍是空軍部隊短程打擊地面目標的好幫手。

根據美國國防部安合局10月1日發布的資訊，美國國務院已批准向南韓出售44枚AGM-65G2「小牛」（Maverick）空對地飛彈，總金額約3400萬美元，並進行知會國會程序。這項軍售案除了飛彈本體，還包括美國政府與承包商工程、技術與後勤支援、專案支援等。

美國政府認為，這項軍售案有助於改善扮演印太地區政治穩定、經濟進步重要力量盟友的安全，來支持美國的外交政策與國家安全目標，也可增強南韓應對威脅能力，同時確保與美軍的作業互通性。

由於小牛飛彈已經是南韓空軍使用的裝備，可供國造FA-50、T-50自製攻擊機與高教機、F-15、F-16等主力戰機使用，美方表示，如此可確保這些裝備可無縫接軌地納入南韓軍隊當中，也不會改變區域基本軍事平衡。

我國空軍官兵將小牛飛彈掛在P-3C反潛機的派龍架上。（路透社檔案照）

小牛飛彈是1972年問世的空對地精準導引飛彈，射程約22公里左右，時速約1150公里，主要供軍機短程打擊地面設施、車輛目標乃至於海上的船艦。目前這型飛彈已發展出諸多次型號，並獲得30多國青睞，除了這次增購的南韓，我國也是其中一員，空軍也曾對外展示將小牛飛彈掛載於P-3C反潛機的實際操作情形。

