俄羅斯威脅未減 丹麥增購16架F-35A戰機強化極圈防禦

丹麥皇家空軍的F-35A戰機，該國預計2026年全數接收、2027年達完全作戰能力；二階段還將增購16架，並同步籌獲忠誠僚機，建構有－無人空戰體系，強化極圈防禦。（丹麥國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕丹麥國防部10日宣布，為強化國防軍現有空中戰力，未來將在現有的27架F-35A戰機到位後，增購16架同型機來滿足極圈防務，預計2027年全數到位並形成戰力，且將配合先進戰機服役，同步啟動次世代的「忠誠僚機」採購計畫，打造前瞻的「有人－無人」空戰體系。

丹麥國防部表示，丹麥空軍向美採購27架F-35A戰機，是基於2016年通過的《新戰機採購協議》向美採購而得，現已接收21架，其中6架駐美擔負訓練任務；而在宣布增購16架後，丹麥空軍的第五代戰機規模將提升至43架，並在明（2026）年底完成剩餘12架同型機接收、隔（2027）年形成戰力後，展開下一階段的採購計畫。

根據官方資訊，丹麥空軍是在2023年10月正式接收首架F-35A戰機返國，用以汰換服役逾40年的F-16A/B型機，隨著新一代戰機逐漸到位，丹麥也逐步將F-16轉手他國發揮剩餘效益；其中24架在美方允許下轉售阿根廷，剩餘19架則以軍援方式轉交烏克蘭，並協助訓練飛官換裝，加速建構初始戰力。

烏克蘭空軍的F-16戰機，其中有19架為丹麥空軍換裝F-35A型機後以軍援方式提供。（烏克蘭空軍官方X帳號）

根據原廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）最新統計，F-35系列戰機共獲美國在內20個國家青睞採購，累計生產、交付數達1245架以上，上（9）月初更由荷蘭皇家空軍的飛行員，在波蘭、俄羅斯邊境創下擊殺無人機的實戰紀錄，展現先進作戰能力。

值得一提的是，丹麥國防部還計畫在第二階段的F-35戰機採購中，同步展開無人的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA，俗稱「忠誠僚機」）籌獲計畫，以先進五代機為核心，打造下一世代的「有人－無人」空中作戰架構（MUM-T）。

