不只台灣 瑞典A26新一代潛艦計畫面臨預算增加、期程延宕風險

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國國造潛艦「海鯤號」在經歷3次浮航測試後，還有2項系統尚未完成調校，全案能否在今年11月測試完畢並交艦，已浮現變數。事實上，位於北歐的瑞典同樣採取「潛艦國造」政策，籌獲2艘A26「布萊金厄級」潛艦，近期遭遇進度大幅延誤、成本飆升的挑戰，首艘新潛艦須等到2031年才能交付，且總預算增加至250億瑞典克朗（約新台幣804億元），是起初規劃時的兩倍以上。

根據外國軍聞媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，瑞典為了籌獲新型潛艦，汰換2艘老舊的南曼蘭級潛艦，後者從1985年起服役，雖然曾於2003年進行性能提升，但迄今已服役40年，其中一艘已經在2021年封存。

另外，瑞典還有3艘「哥特蘭級」潛艦，都是自1996年起服役迄今，使得籌獲新型潛艦計畫顯得刻不容緩。

不過，外電報導指，以A26為代號的「布萊金厄級」潛艦，原本在2010年啟動計畫，瑞典政府估計得以於2018年、2019年籌獲2艘；隨後，這2艘潛艦訂單於2015年確認，預計2022年、2024年獲得，當時估算所需金額為84億瑞典克朗（約新台幣270億元），經通膨調整後，約為112億瑞典克朗（約新台幣360億元）。

瑞典當時估價的前提，在於能獲得其他國際合作夥伴分擔部分成本，且可以在2019年6月獲得潛艦出口訂單，卻事與願違。因此，瑞典政府在2021年再度調整預算，將總預算提升至140億瑞典克朗（約新台幣450億元），若經通膨調整約為171億瑞典克朗（約新台幣550億元），並將交付期程推遲到2027年、2028年。

近期則有傳聞指，瑞典政府與國防廠商紳寶集團重啟談判，2艘新潛艦的總預算已經增至250億瑞典克朗（約新台幣804億元），交艦時間則延後至2031年、2033年。這個預算額度，已經是最初規劃金額的兩倍以上。

另一方面，紳寶所屬造船廠考庫姆公司的潛艦工廠，在1990年代中期交付3艘哥特蘭級潛艦給瑞典後，就沒有再造過新潛艦，即使該船廠曾參與其他先進潛艦的設計工作，但重啟造艦勢必會出現一定程度的延誤與挑戰。

