幻象雙座機、武器都延壽 空軍61.84億買魔法、雲母飛彈6年零附件

〔記者陳治程／台北報導〕中共軍機、艦近年擾台力度大增，空軍頻繁升空攔截、驅趕，正不斷對我後勤維保施加壓力；而在三型主力戰機中，相較升級、後勤較無虞的IDF和F-16V戰機，法製的幻象戰機在戰力維繫上處於相對尷尬的位置，但為確保機隊彈藥庫存，國防部已斥資61.8億餘元經費，向法國原廠採購6年份飛彈零附件，為近3年來第二度籌購。

國防部今（16）日決標公告指出，空軍司令部委由駐歐採購組，以「航材零附件開口式契約」名義向歐洲飛彈集團MBDA籌獲後勤品項，全案決標金額達新台幣61億8471萬1895元，自本（10）月8日起履約至2030底止、為期五年三個月；由於我國來自該廠的軍備，僅「魔法二型」、「雲母」兩型空對空飛彈，可知該案屬幻象2000-5戰機彈藥的後勤採購案。

國防部今（16）日公告幻象2000-5戰機最新一波後勤採購案，本月起至2030年底將向歐洲MBDA集團採購航材零附件，確保配屬魔法二型、雲母空對空飛彈妥善。（擷自政府電子採購網）空軍幻象2000-5戰機配備「雲母」中程空對空飛彈（左2枚紅色彈頭者）、「魔法二型」短程防空飛彈（右方白色彈頭者）。（本報資料照）

我國1992年以「飛龍專案」名義，向法國達梭航太（Dassault Aviation）採購的60架幻象2000-5Di/Ei戰機，1997年起陸續抵台服役，現存53架服役中；當年同捆採購的機載彈藥，就是MBDA的MICA「雲母」中程空對空飛彈，以及「魔法二型」短程空對空飛彈，前者達960枚、後者也有480枚，面對庫存的屆壽風險，這批飛彈也有更新原廠零料件的必要。

值得一提的是，由於幻象戰機在我國服役已逾25年、進入中壽期階段，為確保機隊妥善，空軍在過去3年間已先後編列預算為其機體、發動機、電戰等關鍵系統籌購零料件，並簽署勤務訓練服務合約，由原廠派員來台駐點；面對機齡漸高，日前就有法國國會議員向達梭關切對我後勤是否妥善，以及是否售我「飆風」戰機等議題，但後者受限政府決策，未獲具體回覆。

而在明（2026）年度國防公開預算中，面對中共軍機擾台，空軍在後勤維保、採購方面經費來到近年新高的625億餘元、當中屬幻象戰機的維保費較今（2025）年大增434%；另一方面，攸關機隊戰力的雙座機延壽驗證案預算則執行到今年為止，預計明（2026）年結案。

