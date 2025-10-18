美國多次關切台灣後備戰力 後備旅明年元旦全數移編陸軍

台中市後備第一旅步四營幹部，今年於14天教召期間指導召員進行機槍專長恢復訓練。（圖：取自全動署後備指揮部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國官員丶國會議員及專家學者多次關切台灣的後備戰力問題，認為應快速提升後備部隊戰力丶縮短與現役部隊的差距，軍方人士今天指出，原本隸屬於全民防衛動員署後備指揮部的全國18縣市丶20個後備旅，將在明年元旦全數移編給陸軍，並以納入作戰區的名義接受陸軍任務指揮與訓練丶任務調派。

軍方人士說，作戰區納編後備部隊後，將能有效縮短現役與後備部隊間的訓練與裝備差距，有助於戰時戰力之統籌與靈活運用。

國軍後備部隊（後備旅）的歸屬及指揮權，近年來一再的變動，國防部在2023年成立「全民防衛動員署」後，就將原本由後備指揮部指揮的18個縣市後備旅，移由全動署來管轄，但為期僅有半年之久，國防部接著就將後備指揮部與所屬部隊（後備旅）編配給陸軍；2025年2月1日國防部又宣布將後備指揮部含18個縣市的後備旅再回歸全動署管轄，但政策多變，全國的後備旅在明年元旦起，又再移編給作戰區，由於作戰區就是由陸軍的北中南軍團丶澎湖及花東防衛指揮部兼任，實質上就是全國的後備旅明年元旦起移編給陸軍。

軍方人士指出，全國的後備部隊目前有18個縣市丶20個後備旅，其中，台中市及高雄市都設有2個後備旅，另在北中南均設有後備部隊訓練中心，金馬兩地則設有後備服務中心。

兼任第3作戰區指揮官的陸軍6軍團指揮官陳文星中將（左），昨日前往北部地區視導後備旅移編整備作業。（圖：取自青年日報）

兼任第3作戰區指揮官的陸軍6軍團指揮官陳文星中將，昨日前往北部地區視導後備旅移編整備作業，由指揮部高勤官、各處（組）長及地區後備旅旅長與會，期透過整合後備體系，使作戰區在戰時能迅速納編後備旅，強化整體作戰效能，共同肩負國土防衛任務。

根據軍媒青年日報今天報導，陳文星中將指出，面對敵情威脅與作戰需求，作戰區納編後備部隊後，將能有效縮短現役與後備部隊間的訓練與裝備差距，有助於戰時戰力之統籌與靈活運用。此外，各後備旅應依據作戰分區特性，完善兵力整備與住宿空間規劃，妥善結合地方資源，熟悉區域內地形、地物，以利執行任務編組與戰術部署，確保兼顧區域防衛、支援作戰任務。

