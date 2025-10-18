可更快帶來和平！ 《華爾街日報》籲川普給烏克蘭戰斧飛彈

《華爾街日報》籲川普給烏克蘭戰斧飛彈，稱這能帶來「更快的和平」。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基17日會晤時，澤倫斯基竭力爭取戰斧飛彈，但川普硬是拒絕。對此，《華爾街日報》在同日發表社論，強烈呼籲川普同意烏國取得該型飛彈，稱這場長程巡弋飛彈可以改變俄羅斯總統普廷的戰爭能力，從而成為一股維護和平的力量。

文中指出，川普在白宮與澤倫斯基會晤時說道，「希望我們能夠在不考慮戰斧飛彈的情況下結束戰爭」，顯然他還沒有下定決心（給烏國戰斧飛彈），但在傳出川普有這層考慮時，實際上已引起普廷的注意，而美國推動烏克蘭長久和平的利益，遠大於移交戰斧飛彈的風險。

川普的猶豫似乎出於兩方面的擔憂，首先是與核武大國的緊張局勢升級。但普廷多年來一直在向烏國發射巡弋飛彈和彈道飛彈，回擊並不會導致局勢升級。戰斧飛彈可以改變普廷繼續進行殘酷戰爭的能力，從而成為一股和平力量。

這種長程飛彈可以讓烏國的戰果遠不止於擊落數百架來襲無人機。相反，它可以摧毀俄國的無人機工廠。開戰3年來，普廷一直試圖用「核武詐欺」來說服美國不要捐贈這種或那種武器。經驗表明這只是虛張聲勢。

川普也提到，「我也有義務確保我們國家擁有充足的武器儲備」，而這是他身為三軍總司令的職責，顯然他的另一個擔憂是美國的武器庫存。

專家指出，美國海軍在2024年1月發射的戰斧飛彈數量超過前一年購買的數量。這凸顯美國早就應該認真重建國防庫存，當川普決定投入政治資本來實現此一目標時，眾人準備支持他。然而，為另一場不一定會發生的戰爭囤積巡弋飛彈只會引發更多衝突。

在烏俄交戰之際，普廷的支持者和擔保人是中國，無論是透過購買石油還是為軍事裝備提供晶片。如果美國一副不敢捍衛在歐洲利益的樣子，就無法以擁有充足戰斧飛彈庫存來嚇阻中國。

川普曾多次表示他希望結束烏俄戰爭，毫無疑問他是認真的。但普廷迄今還沒有表現出任何停止戰爭的意願。今年夏天，川普在社群媒體上表示，烏克蘭必須主動進攻，而不是受困於拜登的「防守」政策。這正是「戰斧」飛彈能夠幫助烏國實現目標，並帶來更快的和平的原因。

