中國海軍補給艦現身黃岩島 凸顯與海警協同行動日趨密切

中國海軍補給艦「青海湖號」在有爭議的黃岩島附近海域，為中國海警船進行補給。（取自維基百科）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國海軍補給艦「青海湖號」上週在有爭議的黃岩島附近海域，為中國海警船進行補給，凸顯在與菲律賓於南海緊張情勢升高之際，中國海軍與海警部門之間日益緊密的協同行動。

香港「南華早報」20日引述菲律賓ABS-CBN新聞報導，菲律賓海岸防衛隊17日在黃岩島附近，監測到2艘中國海軍軍艦、4艘海警船，以及數艘中國海上民兵船隻。

據報導，其中舷號885的中國海軍補給艦似乎與1艘海警船進行補給作業，該艦規格與中國海軍的青海湖號補給艦相符，青海湖號由烏克蘭建造，於1990年代末期服役。

菲律賓海防隊當時正在進行海上領域監測飛行，以確認中國是否正在黃岩島附近舉行軍事演習。馬尼拉將黃岩島稱為「馬辛洛克灘」（Bajo de Masinloc）。

中國海事局16日曾發布通告，聲稱黃岩島西南海域將進行「軍事訓練」，並禁止任何船隻在訓練期間進入指定區域。

17日的中國演習與美國、菲律賓及其他國家舉行的「齊心協力」（Sama Sama）聯合海軍演習最後1天時間重疊。

中國央視本月2日報導，中國人民解放軍南部戰區補給艦青海湖號，駛抵南海某海域，與多型驅逐艦、護衛艦及海軍航空兵單位進行綜合作戰支援訓練。報導說，演習旨在提升作戰行動與應急反應的協調能力。

青海湖號為908型綜合補給艦，滿載排水量3萬7000噸。自1996年服役以來，一直是中國海軍最大的艦艇，直到2017年4月4萬8000噸的901型補給艦「呼倫湖號」服役為止。

據中國媒體報導，青海湖號去年在南海的訓練任務中，曾為055型驅逐艦與054A型護衛艦提供補給。2018年，它還曾隨中國海軍護航編隊前往亞丁灣，執行反海盜任務，為商船護航。

