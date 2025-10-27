火藥庫引爆？美驅逐艦駛進委內瑞拉後院 委國怒嗆CIA策動戰爭

美國海軍伯克級神盾驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely），26日直接駛入委內瑞拉的鄰國千里達及托巴哥，展開聯合軍演。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美、委軍事對峙情勢進一步升溫！繼日前在加勒比海對疑似運毒船隻發動致命打擊後，美國海軍伯克級神盾驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）26日直接駛入委內瑞拉的鄰國千里達及托巴哥，展開聯合軍演。委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府對此暴怒譴責，怒斥此舉是美國中情局（CIA）協同千里達策動戰爭的「惡毒挑釁」，整個加勒比地區的緊張局勢一觸即發。

美聯社報導，格雷夫利號的到訪，是川普政府對馬杜羅政權軍事壓力升級的最新一步。美國總統川普日前在未提供證據下，指控馬杜羅是黑幫組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的首腦。除了格雷夫利號，五角大廈24日更下令全球最大的核動力航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）駛往該區域，形成重兵壓境之勢。

自九月以來，美軍已在該區炸毀至少10艘其聲稱為運毒船的船隻，造成至少43人死亡。美國大使館雖稱此次軍演旨在應對跨國犯罪等「共同威脅」，但在委國看來，這無疑是戰爭的前奏。

委國逮捕「傭兵」 反控美謀「假旗攻擊」

法新社報導，面對美軍進逼，委內瑞拉外交部發表聲明，怒斥在鄰國水域進行的「危險軍演」，是對區域的「嚴重威脅」與對該國的「敵意挑釁」。委國政府更將矛頭直指美國中情局，聲稱已逮捕一批與CIA有關的「傭兵」，指控他們正策劃一場「假旗攻擊」，意圖挑起全面戰爭。

馬杜羅政府經常宣稱逮捕獲美國支持、意圖顛覆其政權的傭兵。川普日前證實，已授權中情局對委內瑞拉採取秘密行動，讓這場間諜戰的指控更加撲朔迷離。

