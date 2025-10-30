末日武器！普廷宣布「海神」核魚雷成功測試 能引發「放射性海嘯」

俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。此為俄國防部2018年發布的宣傳影片模擬畫面。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷29日說，俄國已於28日成功測試了「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。軍事分析家指出，這款武器能透過引發巨大的放射性海嘯，摧毀沿海地區。

根據《路透》報導，在美國總統川普對俄羅斯採取更強硬立場的背景下，普廷近期已接連在10月21日測試「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈，22日進行核武發射演習，公開展示核武肌肉。

普廷是在莫斯科一家醫院，與烏克蘭戰爭中受傷的俄軍士兵一同喝茶吃蛋糕時，宣布了這項消息。他說：「我們不僅首次成功地從一艘載體潛艦上，用發射引擎將其發射，更啟動了其核動力裝置，並讓該裝置運行了一段時間。」

普廷強調，「沒有任何東西能與之相比」，「海神」無法被攔截。分析家認為，「海神」魚雷的射程達1萬公里，時速約185公里。「海神」基本上是一種介於魚雷和無人載具之間的核武載台。「海燕」與「海神」的接連測試，意在傳達一個明確的訊息：用普廷的話說，俄羅斯絕不會在烏克蘭戰爭問題上，向西方壓力屈服。

新概念末日武器 專家憂破壞核嚇阻規則

「海神」是在普廷所稱的、由美、俄、中主導的全球核武軍備競賽中，所出現的新概念武器。根據俄羅斯媒體，「海神」長20公尺、直徑1.8公尺，重達100噸。

軍備管制專家說，這款武器打破了大多數傳統的核嚇阻與分類規則。他們估計，「海神」將攜帶一枚200萬噸級的核彈頭，並可能由液態金屬冷卻反應爐提供動力。

普廷自2018年首度公布「海神」與「海燕」以來，就將其定位為對美國在2001年單方面退出《反彈道飛彈條約》後，建立飛彈防禦系統的回應。在俄羅斯測試「海燕」後，川普曾說，普廷應該結束烏克蘭戰爭，而不是測試核動力飛彈。

