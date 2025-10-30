洛馬砸15億結盟新創 2026年展示無人船發射JAGM飛彈

洛克希德．馬丁與Saildrone公司發布合作概念圖，展示其為無人水面載具（圖左）整合致命武器系統，如JAGM飛彈（圖右）。（圖／Saildrone）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工巨頭洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）宣布，將投資5000萬美元（約15.3億台幣），與全球領先的海上自主系統公司「航海無人機」（Saildrone）進行戰略合作，旨在將致命的、經過實戰驗證的國防技術，快速整合至商用等級的無人水面載具（USV）上。

根據《海軍新聞》（Naval News）報導，兩家公司將展開合作，目標是在2026年完成整合，並進行海上實彈射擊展示。此一商業合作，被視為將世界上最先進的國防技術，與最有能力、經過最多實戰操作測試的無人水面載具技術相結合，對於實現美國海軍在艦隊防禦、水下監視、偵察與攻擊等關鍵任務上的無人載具願景，至關重要。

工作將立即展開，初步將採用開放式架構，將洛克希德．馬丁的「聯合空對地飛彈四聯裝發射器」（JAGM Quad Launcher, JQL）系統，整合至Saildrone的「測量員」（Surveyor）平台上。

報導指出，Saildrone已在開發更大型的無人載具，以支援更龐大的酬載與能力，未來將包括搭載洛克希德．馬丁的Mk70垂直發射系統（VLS）與薄線拖曳陣列聲納等。

響應川普號召 維持對敵優勢

洛馬旋轉與任務系統總裁希爾（Stephanie C. Hill）表示：「我們正結合最先進的商業與國防技術，以速度和規模，提供致命的海軍解決方案。國家需要這種能力來維持對敵人的優勢，而我們將會實現它。」

Saildrone創辦人兼執行長詹金斯（Richard Jenkins）則表示：「我們的技術已得到驗證、風險已降低且已為任務做好準備，現在正是為Saildrone無人水面載具增加先進酬載，以滿足作戰人員需求的最佳時機。」他指出，此次合作將使Saildrone的平台具備電子作戰、反潛、先進監偵以及部署動能武器的能力。

