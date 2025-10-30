美軍新神兵！「復仇者」匿蹤無人機 擬配備雷射砲

MQ - 20「復仇者」（ Avenger）無人機是美國通用原子公司在MQ-9 「掠奪者」（Predator ）無人機基礎上，為美國空軍開發一款新型大型察打一體式無人機 。（圖： General Atomics）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防承包商「通用原子」（General Atomics）正開發一款極具未來性的武器概念，計畫為其旗下的MQ-20「復仇者」（Avenger）噴射動力匿蹤無人機，整合一門安裝在機鼻的可旋轉式高能雷射砲。根據軍聞網站《Defence Blog》報導，此一設計旨在擴展無人機在未來打擊與防空任務中的角色，實現無聲、無光的「隱形獵殺」。

通用原子公司發言人布林克利（Mark Brinkley）證實，公司正持續投入自有資金，推進無人戰機與雷射武器的發展，無論是作為獨立系統還是整合系統。此次公布的概念圖顯示，「復仇者」的機鼻安裝了一個類似球型光電感測器的砲塔，但其內部並非傳統的偵蒐設備，而是一門戰鬥雷射武器。

請繼續往下閱讀...

儘管該公司強調此設計目前「純屬概念」，但這標誌著通用原子已將「定向能量武器」整合至其無人機系統的長期發展藍圖中。此系統將允許「復仇者」在不發射任何傳統彈藥、不產生任何可見發射特徵的情況下，對目標進行精準、快速的打擊。

光速接戰、成本低廉 可攔截巡弋飛彈

高能雷射系統的價值在於其近乎光速的接戰速度、極低的單次發射成本，以及在不產生附帶損害的情況下，使威脅失效的能力。當與像MQ-20這樣具備長滯空能力的無人平台相結合時，此類系統在特定條件下，可用於反制巡弋飛彈、無人機、甚至有人戰機。

MQ-20「復仇者」本身是一款具備匿蹤外形與內置彈艙的噴射動力無人戰機，已在美國海軍與空軍的多次實驗中，驗證其執行情監偵（ISR）、打擊以及與有人戰機協同作戰的「忠誠僚機」等多重角色。

通用原子也將「復仇者」視為其未來「Gambit」無人戰機家族的一員。布林克利補充說：「我們當然正在探索如何將這些產品結合，為作戰人員提供各種新的機會，包括反制無人機系統與其他用途。」

報導指出，雖然配備雷射的「復仇者」仍停留在概念階段，但此一消息凸顯了為無人機配備定向能量武器的趨勢正日益增長。隨著發電與冷卻技術的不斷成熟，國防製造商正積極尋求將這些未來能力，轉化為可部署的實戰系統。

MQ-20 Avenger equipped with high-power laser mounted to the fuselage on a rotating head. GA-EMS did not disclose any further details at #AUSA2025. They say it's something they already have. The CIA flies 7+ MQ-20 Avengers.



"All we can say about that is we have a laser." ~ GA-EMS pic.twitter.com/zVleDVOja3 — Carter Johnston （@__CJohnston__） October 18, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法