C-130H運輸機性能提升案生變 傳空軍改提採購10架C-130J計畫

空軍原以135億餘萬元經費，計畫為20架老舊的C-130H型運輸機進行性能提升，但傳出因美方報價太貴丶超出我方預期，軍方決定取消C-130H型運輸機的性能提升計畫，並且規劃改提向美採購10架C-130J型運輸機的新機。圖為2024年投入春節加強戰備操演的空軍C-130H運輸機，編號1317。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍以135億餘萬元經費，計畫為20架老舊的C-130H型運輸機進行性能提升，但傳出因美方報價太貴丶超出我方預期，軍方決定取消C-130H型運輸機的性能提升計畫，並且規劃改提向美採購10架C-130J型運輸機的新機。

空軍司令部啟動「太武山三號」計畫，以135億餘萬元經費，預計在2030年以前完成現役19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機性能提升工作。「太武山三號」計畫的主要項目著重於「座艙整合介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」等三大主要項目，其中包括全球精準定位、機位回報及安全避碰的系統。

此外，空軍現役的C-130運輸機，採用的是4具四葉螺旋槳及T56-A-15型號發動機，新方案則是計畫更新為八葉螺旋槳及T56-A-427型號發動機，為20架C-130運輸機進行更換，合計至少要80具的八葉螺旋槳以及至少20具T56-A-427型號發動機，估計經費將增加達數十億元台幣的額度。

澳洲先前宣佈將斥資98億澳元（66億美元），購買20架新型C-130J超級大力士（Super Hercules）軍用運輸機。（路透社）

但這項性能提升計畫接連傳出變數，先是美國空軍進行中的C-130H運輸機的NP2000八葉螺旋槳換裝工作，因美國國防部認為效益不大而即將終止，接下來又是美方針對我國提出的C-130H型機性能提升計畫的報價，日前終於將報價數字提交給我國空軍，但報價數字比我方估計的高出太多，在成本太高丶美方自己也終止C-130H型機的性能提升計畫等多重因素考量，傳出空軍決定取消C-130H型運輸機的性能提升計畫。

在新方案上，軍方內部則是傳出空軍將改提向美採購10架C-130J型運輸機新機的規劃方案，目前正在走建案程序中。不過，我國若是改向美方採購C-130J型運輸機，訂單還是要排隊，因為洛克希德馬丁公司負責空中機動暨海上任務專案副主管麥克萊恩（Rod McLean）在今年10月曾表示，洛馬現除獲澳洲籌購20架C-130J運輸機外，另有美國海軍下訂的E-130J指管通信機（TACAMO）；潛在客戶方面則有美國海關暨邊境保護局、一個尋求增購的不具名客戶，以及某洽談中的亞太國家。

