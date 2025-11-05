自由電子報
英國擬斥資202億 升級「刺魟」反潛魚雷反制水下威脅

2025/11/05 12:02

英國皇家海軍「刺魟」（Sting Ray）魚雷發射畫面。英國國防部近日宣布，將斥資高達5億英鎊，推動此款服役逾40年的核心反潛武器的現代化升級計畫。（圖：英國皇家海軍）英國皇家海軍「刺魟」（Sting Ray）魚雷發射畫面。英國國防部近日宣布，將斥資高達5億英鎊，推動此款服役逾40年的核心反潛武器的現代化升級計畫。（圖：英國皇家海軍）
〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防裝備採購署近日公告，英國國防部已將「刺魟中期整修升級」（Sting Ray Mid Life Upgrade）計畫，推進到示範與初期量產階段，擬訂合約上限至5億英鎊（約新台幣202億元）。

根據《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，此舉是在2024年6月授予貝宜系統（BAE Systems）一份價值6000萬英鎊的評估階段合約之後所提出。最新的「示範與初期量產」（Demonstration and Initial Manufacture）階段合約，期間規劃自2028年7月至2032年6月，並可能延長至2035年。

國防部在公告中說明，新的Mod 2構型設計，將引入新技術與更寬廣的部署選項，以確保該武器能持續有效應對不斷演進的水下威脅。現役的「刺魟Mod 1」自1983年服役以來，一直是英國皇家海軍重要的輕型反潛武器，航速可達45節（每小時83.37公里），並攜帶45公斤的「托佩克斯」（Torpex）炸藥彈頭。

將整合至P-8海上巡邏機 強化海空反潛戰力

「刺魟」魚雷的升級，旨在維持英國核心反潛武器之一的戰力，不僅供應皇家海軍，也將供應給皇家空軍（Royal Air Force）。未來，英國的P-8「海神」（Poseidon）海上巡邏機，計畫將這款升級後的魚雷，與美製的Mk 54魚雷一同整合運用，顯示Mod 2將朝向跨軍種、多平台投放的方向發展。

