軍事博物館計畫十年終於幾近完工 M3A3戰車等裝備吊掛入館
「美國造斯陶特M3A3式輕戰車」以吊運方式進駐軍博館。（軍聞社）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕行政院於2015年核定「國家軍事博物館」計畫，根據9月資訊，全案工程進度已達72%，預計可於明年完工。國家軍事博物館籌備處日前於基地現場執行大型裝備文物吊運入館作業，作業順利完成，六大常設展廳共16項實體大型裝備已全數進場定位，籌建工程進入新階段。
軍聞社報導指出，作業車隊清晨從桃園整飭基地啟運，首先進行裝備文物吊掛，並移運至軍博館第一、第二展廳進行定位。此次作業吊運裝備中，包含逾百年歷史的「英國造阿姆斯脫朗式五吋後膛砲」、參與過兩次世界大戰的「日本造四一式75公厘山砲」及二戰期間印緬戰區主力「美國造斯陶特M3A3式輕戰車」等。
圖為日本造四一式75公厘山砲。（軍聞社）
軍博館規劃設置六大常設展廳，第一展廳主題為「世界軍事變遷」，透過實體裝備武器文物、模型與擴增實境（AR）技術，講述從冷兵器時代、工業革命至第一次世界大戰時期的軍事歷史發展，配合展示有「英國造阿姆斯脫朗式五吋後膛砲」及「日本造四一式75公厘山砲」等裝備。
第二展廳主題為「二次世界大戰」，延續世界視角，講述19至20世紀間，國際局勢變化與戰史。展廳設計有動態投影、AR技術，結合「日本造三八式75公厘山砲」、「瑞典造波佛斯M1929式75公厘高砲」及「美國造斯陶特M3A3式輕戰車」等實體裝備，以情境式、具沉浸感的方式，陳展國家軍事歷史。
籌備處表示，目前軍博館常設展廳施作工程，除完成展廳大型裝備文物全數進場外，各項展示設施、典藏庫房及館務資訊系統設置等工作，也進入廠外訂製與施工前置階段，整體籌建事務正逐步穩健地邁向開館營運的目標。
軍博館內部將陳展「金門之熊」M5A1戰車等珍貴文物。（軍聞社）
