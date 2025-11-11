T-Dome要角的愛三增程型將抵台 射高60公里可打下中共彈道飛彈

我國運用結餘款對美採購的愛國者三型增程型（MSE）飛彈，預計今年底起陸續抵台。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德矢言打造「台灣之盾」（T-Dome）構築更綿密的防空網，其中，可攔截敵軍高價值空中目標的美製愛三增程型飛彈（PAC-3 MSE），將依期程於今年底起陸續抵台，並於明年交付完畢。愛三增程型的射高達45至60公里，可與國造「天弓三型」、「強弓飛彈」並肩作戰，打下中共的「東風」系列彈道飛彈，扮演T-Dome關鍵角色。

國防部2007年起執行「愛二性能提升及採購愛三」對美軍購案，總預算為1791億餘元，在確定尚有結餘款情況下，國防部於2020年7月修訂整體獲得規劃書，增購性能比既有愛三飛彈更好的愛三增程型（MSE），全案將於2027年執行完畢，但新購數百枚愛三增程型飛彈，預計於今年、明年交付，首批飛彈與裝備預計今年底起陸續抵台。

愛三飛彈增程型的射高達45至60公里，比起既有愛三飛彈的24公里更高，飛行速度也達到極音速的5馬赫以上，優於愛三飛彈的4馬赫，因此可在更高空域，更即時地攔截來犯目標，特別是中共「東風」系列彈道飛彈、巡弋飛彈等威脅。

由中科院研製的「強弓」飛彈系統，可望納入兆元特別預算之中採購。（資料照）

另一方面，我國國造的「天弓三型」飛彈射高可達45公里，飛行速度達極音速的7馬赫，因此可與愛三飛彈、愛三增程型一同構成中、高空域的攔截主力；中科院研製最新型的「強弓」飛彈，射高推升至70公里以上，都是T-Dome之中不可或缺的要角。

我國現有12套「天弓三型」防空飛彈系統、6套「愛國者三型」及3套由愛二飛彈升級的防空飛彈系統，而國軍主要運用結餘款補充飛彈數量，但未來計畫再向美國採購4套愛國者飛彈系統、超過500枚的愛三MSE增程型飛彈；同時也納入2套、100多枚的「強弓」飛彈系統採購案，細節可望在年底前公布的軍購特別預算之中呈現。

