跟馬英九訂定的21.5萬員額說拜拜 國軍編制總員額已增至近23萬人

根據國防部送到立法院的最新報告指出，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員。海軍明年元旦要設立軍團級的海軍濱海作戰指揮部，圖為雄三飛彈發射畫面（資料照，國防部提供）。

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍總員額在前總統馬英九任內調降到21.5萬人，至今已維持11 年之久，但隨著各型新式武器裝備服役丶義務役兵役調整為1年，國軍編制人力已逐步調整。根據國防部送到立法院的最新報告指出，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員。

國防部雖未明確出目前國軍編制總員額的數字，但軍方官員今天說，目前編制員額已接近23萬人，而且未來還會再滾動式調整。

國軍總員額隨著部隊規模、建軍政策而有所改變，從過去的百萬大軍逐步下調，80年代還有60萬大軍，但軍方在民國86年至90年實施的「精實案」之後，國軍總員額為40萬人，隨後在91年起實施的「精進案」，將總員額下修至26.5萬人，前總統馬英九任內再於103年推動的「精粹案」降至21.5萬人。

立法院外交及國防委員會13日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。顧立雄日前視導海軍陸戰隊操作人攜式刺針飛彈情形。（國防部提供）

馬英九總統時原本還要再推行新一波的兵力結構調整案，也就是「勇固案」，擬將國軍總員額再降為17至19萬人，但遭到立院的反對，因此並未實施，國軍總員額維持21.5萬人的水準，自103年迄今已持續11年左右。

立法院外交及國防委員會13日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。報告已在今天送達各立委國會辦公室。

在編現比部分，國防部在報告中指出，統計民國114年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。

在一年期義務役方面，國防部指出，內政部預判113年一年期義務役徵集人數9127人，實際入營人數6956人，佔編現2.5%，114年預判徵集人數1萬5205人，實際入營人數8291人，佔編現2.9%，115至116年編現逐年提升。

前總統馬英九（資料照）任內將國軍總員額調降為21.5萬人，這個員額數字在維持11年之久後，因應國軍新式裝備及人員加入，編制員額已經往上調，目前接近23萬人。

