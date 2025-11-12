義大利老牌AV-8B攻擊機現蹤北約演習 2028年退役前看一次少一次

義大利海軍所屬AV-8B艦載攻擊機參加「獵鷹打擊25」演習。（取自AIRCOM X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、英國、法國、義大利、希臘正在進行「獵鷹打擊25」軍事演習，驗證第四代、第五代戰機的協同作戰。值得注意的是，義大利海軍派出了老字號AV-8B攻擊機參加演訓，這型軍機是該國「加富爾號」航空母艦的艦載機，原定在2030年全數被F-35B戰機取代，但近期傳出可能提早於2028年退役，等於是「看一次少一次」。

根據北約盟軍空軍司令部（AIRCOM）發布訊息，從本月3日起實施至14日的「獵鷹打擊25」演習，共有5國參與，超過50架各式戰機與上千名官兵投入其中。操演地點以義大利的阿曼多拉空軍基地及薩丁尼亞島為主，課目包括制空攔截、對地打擊等，也驗證「彈性戰鬥部署」等作戰構想。

部署在義大利加富爾號航艦的AV-8B艦載攻擊機。（法新社檔案照）

值得注意的是，除了美國、英國、義大利派出F-35A、F-35B戰機之外，義大利還派出了AV-8B攻擊機參與其中。AV-8B是美國麥道（現已成為波音公司一部分）製造的艦載攻擊機，能夠短場／垂直起降，可以攜掛多種對空、反艦與對地飛彈，但這款問世於1978年、只能亞音速飛行的攻擊機，空戰、升級能力都相當有限，若面對更先進的現代機種，將顯得力不從心。

因此，義大利正在引進同樣可以短場起降的第五代戰機F-35B，成為排水量3萬噸的加富爾號航艦下一代艦載機，並計畫在2030年左右將AV-8B退役。不過，外國專業軍事媒體《詹氏防務周刊》近期報導，在美軍陸戰隊將於明年6月退役此機種後，義大利與西班牙將變成唯二的使用國，迫於現實，義大利可能在2028年就將這型軍機退役。

