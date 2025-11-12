中國版「忠誠僚機」？「玄龍」無人機與殲-20S編隊飛行畫面曝光

中國「攻擊-11」（GJ-11）匿蹤無人戰機。（圖擷取自中國空軍影片）

〔編譯陳成良／台北報導〕軍事網站《Defence Blog》報導，中國空軍近日首度釋出官方影片，展示其最新型的「攻擊-11」（GJ-11）匿蹤無人戰機，在機庫內以及實際飛行的畫面。影片中最關鍵的畫面，是這款飛翼構型的無人機與一架殲-20S匿蹤戰機一同飛行，證實該機已進入訓練與操作階段。

官方命名「玄龍」

根據釋出的資料，「攻擊-11」已被中國解放軍空軍賦予官方代號，稱為「玄龍」（Xuanlong）。在此次影片公布前，該機的全尺寸模型曾在北京的閱兵式上公開展示。

報導指出，影片呈現「攻擊-11」處於一個看似常態的訓練環境，此一跡象顯示，該系統已不再侷限於實驗測試，而已進入中國空軍的實用化階段（operational service）。

請繼續往下閱讀...

「攻擊-11」旨在與中國的主力匿蹤戰機「殲-20」協同作戰。此概念反映了中國官員所稱的「有人機—無人機協同作戰」（manned-unmanned teaming）的廣泛轉變。在此戰術下，無人機將執行偵察、電子攻擊或直接打擊等高風險任務，以擴大有人戰機編隊的觸及範圍、打擊能力與生存性。

中國空軍首度公布「攻擊-11」匿蹤無人戰機（右上，又名玄龍）與殲-20S匿蹤戰機（下）的協同飛行畫面。（圖擷取自中國空軍影片）

報導將「攻擊-11」與俄羅斯的S-70「獵人」（Okhotnik）無人戰機進行比較，後者同樣設計為與Su-57戰機協同。然而，報導強調，S-70至今仍處於測試階段，而中國媒體呈現的「攻擊-11」，則似乎已在其作戰部署流程中推進。

報導在文末指出，影片暗示「攻擊-11」已部署於專用基礎設施中，並作為標準的中隊級（squadron-level）操作的一部分進行維護。畫面顯示該機在地面滑行、起飛並進行受控的編隊飛行。



然而，此次的宣傳影片並未包含「攻擊-11」的武器配置、航程、機載感測器或衛星導引等任何細節，也未列出任何性能規格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法