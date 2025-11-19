澳洲研究無人水面艇整合海軍打擊飛彈 Leidos與康斯伯格簽MOU

圖為美國Leidos公司開發的「海洋射手」（Sea Archer）無人水面艦艇。根據最新簽署的合作備忘錄，澳洲正探討在此類無人載具上，整合挪威製NSM反艦飛彈，使其成為具備遠程打擊能力的「無人飛彈快艇」。（圖：Leidos）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，美國國防承包商Leidos的澳洲分公司，與挪威康斯伯格國防暨航太公司（Kongsberg Defense & Aerospace）已簽署合作備忘錄，將共同探討在無人水面艦艇（USV）上整合挪威製「海軍打擊飛彈」（NSM）的可行性。

這份合作備忘錄是在11月4日至6日舉行的「印太2025」（Indo Pacific 2025）海事展期間完成。根據《海軍新聞》（Naval News）報導，雙方合作旨在評估在Leidos開發的無人水面艦艇上，導入NSM飛彈後可能帶來的作業彈性與新能力。

這項計畫評估的兩款載具，分別為Leidos的「海洋射手」（Sea Archer）與「長弓」（Long Bow）無人水面艦艇。報導指出，「海洋射手」具模組化設計，可執行多類任務，其航速達40節（約時速74公里）、航程可達1500海里（約2700公里），酬載能力約900公斤。

請繼續往下閱讀...

「長弓」則是尺寸更大、酬載更高的版本，最大酬載可達3000公斤。

根據《Defense Express》整理，單枚NSM反艦飛彈重量約為400公斤。報導指出，「海洋射手」在納入發射架重量後，可能僅能攜帶一枚NSM；而酬載能力較高的「長弓」則有可能整合數枚該型飛彈。

報導同時比較烏克蘭自製「海王星」（Neptune）反艦飛彈的相關條件。「海王星」單枚重量約870公斤，若要整合至無人水面艦艇平台上，則需採用尺寸更大的艇體才能承載。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法