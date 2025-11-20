國軍上將調動有譜 傳劉任遠接軍政副部長丶黃志偉升空軍司令

空軍系統三位上將此次都傳出異動，傳出將由總統府戰略顧問劉任遠上將（左）接任軍政副部長，國防大學校長劉志斌上將屆退，擬由空軍司令鄭榮豐上將（中）接任校長職務，並由副總長兼執行官黃志偉上將（右）升任空軍司令。圖為總統賴清德在去年11月主持「國軍重要高階幹部授勳授階典禮」，出現三位空軍上將同框的畫面。（圖：總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍上將階級高階首長傳出異動，軍政界今天傳出訊息指出，擔任國防部軍政副部長多年的柏鴻輝，將另有任用，規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任軍政副部長，國防大學校長劉志斌上將屆退，擬由空軍司令鄭榮豐上將接任校長職務，並由副總長兼執行官黃志偉上將升任空軍司令。

此外，傳出副參謀總長蔣正國中將升任副總長執行官，同時晉任為海軍二級上將。上將人事案若經總統核定，在12月1日生效的可能性最高。

請繼續往下閱讀...

在其他上將職務部分，國防部軍備副部長鍾樹明上將丶陸軍司令呂坤修上將及海軍司令唐華上將的職務不動。軍方人士今天透露，由於海鯤潛艦的海測階段進入關鍵期，與海軍司令職務是否調整異動之間，有著連動關係，高層傾向待海鯤潛艦海測有了較具體進展之後，再行調整海軍司令職務，應是最為穩妥的做法。

軍政界今天傳出訊息指出，擔任國防部軍政副部長多年的柏鴻輝，將另有任用，規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任軍政副部長。圖為劉任遠擔任空軍司令時，出席清泉崗營區開放活動。（圖：取自軍聞社）

軍方人士今天分析指出，上將的人事任免獎懲，是總統的職權，若是這項人事規劃獲得總統核定，將有兩項重大意義，第一是軍政副部長重新由現役上將擔任，代表現役上將的人數由7席回升到8席。第二則是現役上將的軍種分佈，陸海空軍軍種比將由現行7席的的2:3:2，調整為8席的2:3:3。

柏鴻輝今年67歲，以空軍中將軍階退伍後，在2021年7月獲任命為國防部軍政副部長職務至今，已有4年4個月，此次傳出的另有任用，軍政圈傳出最有可能的安排就是到國營事業擔任董事長。劉任遠則是空軍74年班畢業，離上將屆齡退伍的64歲門檻還有一段時間，他曾擔任空軍作戰指揮部指揮官丶空軍司令等職，2024年11月調任為總統府戰略顧問，若此次上將人事規劃獲總統核定，劉任遠將是重回國防部獲得重用。

國軍上將人事異動，傳出副參謀總長蔣正國中將（右）升任副總長執行官，同時晉任為海軍二級上將。（圖：軍聞社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法