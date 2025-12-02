拚年底簽約！日英義聯手打造「第6代戰機」 鎖定2035年服役

圖為英國主導研發的未來空戰系統，暱稱「暴風雨」（Tempest）的第6代戰機渲染圖。（取自BAE官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在未來空戰中取得壓倒性優勢，日本、英國與義大利正加速推動次世代戰機研發。三國國防部長於11月25日舉行視訊會議，確認「全球空戰計畫」（GCAP）的最新進展，並重申將於今年底前簽署首份國際整合合約，目標是在2035年前部署這款集先進感測器與新型發動機於一身的第六代戰機。

據航空專業媒體《NewsAviation》報導，日本防衛大臣小泉進次郎、英國國防大臣希利（John Healey）與義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）進行了約80分鐘的會談。三方重申了今年7月達成的承諾，即在年底前完成「GCAP政府間組織」（GIGO）與聯合工業實體「EdgeWing」之間的國際整合合約。

這份合約至關重要，將確立政府與產業界如何整合未來戰機的設計、測試及早期生產工作。這也標誌著該計畫從概念階段正式邁入實質執行層面。

GCAP計畫匯集了三國頂尖軍工企業的技術實力，包括日本的三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）、英國的英國貝宜系統（BAE Systems）以及義大利的李奧納多公司（Leonardo）。計畫重點在於打造具備「空中優勢」（air-dominance）並能在高強度對抗環境中生存的戰機。

雖然機身技術細節仍在開發中，但官員特別強調了推進系統（發動機）是核心要素。新型發動機預計將採用耐高溫材料、先進熱管理技術，並廣泛應用「積層製造」（additive manufacturing，即3D列印技術），以提升性能並降低維護需求。

戰略支柱 強化歐亞防衛連結

報導指出，此次會議凸顯了GCAP對三國的戰略重要性。對日本而言，這款第六代戰機是未來防空態勢的核心支柱；英國則視其為維持本國空戰工業產能的關鍵；義大利則強調此倡議能加強歐洲與亞洲的防衛連結，並確保長期的航太製造業工作機會。三國部長承諾將保持計畫動能，隨著開發進程加速，確保各項決策在三國之間保持一致。

