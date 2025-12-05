「幽靈」部隊夜襲！烏長程無人機直搗克里米亞 炸毀俄軍米格-29

烏克蘭國防部情報總局（GUR）釋出攻擊畫面，顯示一架停放在克里米亞卡查（Kacha）空軍基地的俄軍 MiG-29 戰機遭無人機鎖定。該戰機隨後遭 GUR 轄下「幽靈」特種部隊夜襲擊中。（圖取自 GUR Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭對俄羅斯占領區的空中打擊能力持續進化。烏克蘭國防部情報總局（GUR）證實，其轄下特種部隊於4日發動夜間突襲行動，利用長程攻擊無人機深入克里米亞半島，成功擊中一架停放在地面的俄軍米格-29（ MiG-29）戰機，並同時摧毀了一座關鍵的防空雷達系統。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，這次精準打擊由 GUR 轄下的特種部隊「幽靈」（Prymari）執行。行動鎖定位於塞瓦斯托波爾（Sevastopol）附近的卡查（Kacha）空軍基地。情報指出，一架俄軍 MiG-29 戰機當時正停放在停機坪上，隨即遭到烏克蘭武裝無人機擊中。MiG-29 是俄軍在克里米亞執行防空與巡邏任務的主力機種，主要負責快速反應警報（QRA）任務，其戰損將直接削弱俄軍對半島空域的保護能力。

請繼續往下閱讀...

在同一波夜間行動中，「幽靈」部隊還鎖定了位於克里米亞首府辛菲羅波（Simferopol）附近的俄軍「額爾齊斯」（Irtysh）機場雷達系統。該系統主要用於支援當地的防空與飛航管制，遭襲後設備受損，預計將干擾俄軍對空中目標的偵測與追蹤能力。

GUR 在聲明中強調：「情報總局特種部隊正系統性地削弱占領者在半島上的防空系統，從摧毀雷達、防空系統，到現在的戰鬥航空器。」

報導中回顧2024年5月，烏軍曾使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）襲擊貝爾貝克（Belbek）空軍基地；進入2025年後，烏克蘭則更頻繁地依賴國產長程無人機。這些無人機透過衛星或加密鏈路控制，能穿透俄軍防空網，打擊更深處的高價值目標。

報導分析指出，這類行動反映出烏克蘭情報單位的戰略模式：優先降低俄軍雷達覆蓋率，破壞其指揮管制架構，並減少可用的作戰飛機。儘管俄軍已加強黑海艦隊總部所在地塞凡堡（Sevastopol）等地的防空砲兵部署，但近期的無人機攻擊證明，烏克蘭部隊仍有能力突破防線，對俄軍強固陣地造成實質威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法